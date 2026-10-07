Aseguran que antes de de fin de año se anunciaría la esperada alianza entre Epic Games y One Piece La comunidad de jugadores debate sobre la veracidad de las recientes filtraciones que sitúan a los piratas de la popular serie japonesa dentro del ecosistema de Epic Games a finales de este año. Por Agregar C5N en









Una imagen del animé japonés One Piece.

Diversos medios especializados están siendo eco durante los últimos días de indicios que sugieren una inminente integración de los personajes de la célebre franquicia de animación japonesa One Piece dentro del universo digital desarrollado por Epic Games, en particular en Fornite y Rocket League

Esta posibilidad ha dejado atrás su estatus de simple broma recurrente entre los aficionados para convertirse en un escenario con altas probabilidades de anunciarse durante el último tramo del año vigente.

La base de estas suposiciones radica en el hallazgo de líneas de código específicas en las plataformas hermanas del ecosistema de la empresa creadora. En particular, se han localizado referencias textuales explícitas al legendario discurso del personaje Gol D. Roger, además de diversos elementos estéticos virtuales dentro de las actualizaciones del título automovilístico Rocket League y de Fornite.

Debido a que ambas marcas comparten infraestructura técnica y estrategias de promoción conjuntas, la aparición de estos datos suele anticipar el despliegue de eventos a gran escala que unifican las diferentes modalidades de juego. Los informes no oficiales proporcionados por fuentes con un historial favorable de predicciones apuntan a que esta alianza no se limitará a la venta individual de aspectos cosméticos en la tienda virtual.

Los analistas proyectan la introducción de una minitemporada temática exclusiva que daría comienzo formal el primero de noviembre. Esta estructura implicaría modificaciones temporales en la geografía del mapa principal, la adición de mecánicas basadas en las habilidades de los tripulantes del Sombrero de Paja y misiones especiales con recompensas únicas para los usuarios.