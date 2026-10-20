El contundente pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana El análisis anticipa un resultado que despierta asombro en los hinchas. La serie se define este martes en territorio brasileño. Por Agregar C5N en









Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales. Web

La inteligencia artificial pronosticó un resultado sorpresivo para la revancha de las semifinales entre Boca y Vasco da Gama, que se disputará este martes en el estadio Maracaná, de Brasil.

Durante el partido de ida, el conjunto brasileño se hizo fuerte en La Bombonera y se llevó el encuentro por un 1-0, que marcó el fin de una larga racha de encuentros sin perder para el Xeneize.

Ahora, la IA pronosticó un 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Con ese marcador, el conjunto brasileño se clasificaría a la gran final gracias a la victoria por la mínima obtenida en el partido de ida.

Según el análisis, la clave del encuentro estará en la gestión de la ansiedad y en el planteo táctico de los primeros minutos. Boca está obligado a asumir riesgos desde el arranque para descontar la diferencia, lo que puede dejar espacios para las transiciones rápidas y el contragolpe de Vasco da Gama. Para poder revertir este escenario adverso, el club de la Ribera deberá ser sólido en defensa, generar juego en el medio y aprovechar la espalda de los laterales brasileros si quiere inclinar la balanza.

La IA también anticipó quiénes podrían marcar los goles de la noche. Por el lado de Boca mencionó a Miguel Merentiel o Enner Valencia, que tendrán peso en el área rival ante la necesidad de vulnerar la valla defendida por Léo Jardim. Por el lado del conjunto brasileño señaló a Adson, un atacante peligroso en el juego asociado que podría aprovechar los espacios que deje la defensa xeneize en su búsqueda desesperada por igualar la serie.