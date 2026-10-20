20 de octubre de 2026 Inicio
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El contundente pronóstico de la IA sobre cómo le irá a Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana

El análisis anticipa un resultado que despierta asombro en los hinchas. La serie se define este martes en territorio brasileño.

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    Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera

    Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales.

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    La inteligencia artificial pronosticó un resultado sorpresivo para la revancha de las semifinales entre Boca y Vasco da Gama, que se disputará este martes en el estadio Maracaná, de Brasil.

    Vasco da Gama enfrenta a Boca por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2027.
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    Durante el partido de ida, el conjunto brasileño se hizo fuerte en La Bombonera y se llevó el encuentro por un 1-0, que marcó el fin de una larga racha de encuentros sin perder para el Xeneize.

    Ahora, la IA pronosticó un 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Con ese marcador, el conjunto brasileño se clasificaría a la gran final gracias a la victoria por la mínima obtenida en el partido de ida.

    Según el análisis, la clave del encuentro estará en la gestión de la ansiedad y en el planteo táctico de los primeros minutos. Boca está obligado a asumir riesgos desde el arranque para descontar la diferencia, lo que puede dejar espacios para las transiciones rápidas y el contragolpe de Vasco da Gama. Para poder revertir este escenario adverso, el club de la Ribera deberá ser sólido en defensa, generar juego en el medio y aprovechar la espalda de los laterales brasileros si quiere inclinar la balanza.

    La IA también anticipó quiénes podrían marcar los goles de la noche. Por el lado de Boca mencionó a Miguel Merentiel o Enner Valencia, que tendrán peso en el área rival ante la necesidad de vulnerar la valla defendida por Léo Jardim. Por el lado del conjunto brasileño señaló a Adson, un atacante peligroso en el juego asociado que podría aprovechar los espacios que deje la defensa xeneize en su búsqueda desesperada por igualar la serie.

    El pronóstico se apoya en el contexto de la serie. Boca viene de caer 1-0 en La Bombonera, por lo que necesita ganar por al menos un gol para forzar los penales y mantener vivo el sueño de llegar a la final en Barranquilla.

    A qué hora juegan Vasco da Gama vs. Boca, por la Sudamericana, y cómo ver en vivo

    El partido se disputará hoy, martes 20 de octubre, a las 21.30 de la Argentina, en el estadio Maracaná. En ese mítico escenario, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará dar vuelta la serie ante el conjunto de Pedro Emanuel.

    La transmisión en vivo estará a cargo de DSports y ESPN. Además, el encuentro se podrá seguir por las plataformas de streaming Disney+ y DGO.

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