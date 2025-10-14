Adiós a la cinta de correr tradicional: el invento para ejercitarse de forma completa sin lesionarse La nueva tecnología nacida en China combina agua y movimiento para reducir el impacto físico y mejorar el rendimiento durante el entrenamiento. Por







El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación. Freepik

El mundo del fitness suma un nuevo aliado: la cinta de correr bajo el agua, un invento que está cambiando la manera de entrenar. Esta innovación combina tecnología, salud y confort físico, ofreciendo una alternativa eficaz para quienes buscan ejercitarse sin sufrir lesiones.

El sistema funciona dentro de una cabina de vidrio transparente que se llena de agua gradualmente. Una vez que el nivel llega al torso, el usuario puede caminar o correr sobre la cinta, aprovechando la flotabilidad y resistencia del líquido. Esta combinación reduce el impacto sobre las articulaciones y, al mismo tiempo, exige un esfuerzo mayor, lo que convierte al ejercicio en un entrenamiento integral.

Originaria de China, la tendencia ya causa furor en los gimnasios de lujo, donde los videos de las cintas acuáticas se vuelven virales por su impacto visual y los resultados que prometen. Expertos aseguran que este tipo de entrenamiento no solo mejora el rendimiento físico, sino que también contribuye a la rehabilitación muscular y articular.

Cinta de correr acuática 1 La cinta acuática combina tecnología y salud en una experiencia inmersiva.

Cómo es el invento que reemplaza a la cita de correr tradicional El dispositivo, conocido como cinta acuática o underwater treadmill, combina los beneficios del ejercicio cardiovascular con las propiedades terapéuticas del agua. Entre sus ventajas, se destacan: