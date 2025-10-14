14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a la cinta de correr tradicional: el invento para ejercitarse de forma completa sin lesionarse

La nueva tecnología nacida en China combina agua y movimiento para reducir el impacto físico y mejorar el rendimiento durante el entrenamiento.

Por
El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación.

El invento marca un avance en la unión entre deporte e innovación.

Freepik

El mundo del fitness suma un nuevo aliado: la cinta de correr bajo el agua, un invento que está cambiando la manera de entrenar. Esta innovación combina tecnología, salud y confort físico, ofreciendo una alternativa eficaz para quienes buscan ejercitarse sin sufrir lesiones.

El método definitivo para detectar si tu vecino se conectó al Wi-Fi.
Te puede interesar:

Este es el botón del router del Wifi que no debés presionar jamás si querés tener un internet seguro

El sistema funciona dentro de una cabina de vidrio transparente que se llena de agua gradualmente. Una vez que el nivel llega al torso, el usuario puede caminar o correr sobre la cinta, aprovechando la flotabilidad y resistencia del líquido. Esta combinación reduce el impacto sobre las articulaciones y, al mismo tiempo, exige un esfuerzo mayor, lo que convierte al ejercicio en un entrenamiento integral.

Originaria de China, la tendencia ya causa furor en los gimnasios de lujo, donde los videos de las cintas acuáticas se vuelven virales por su impacto visual y los resultados que prometen. Expertos aseguran que este tipo de entrenamiento no solo mejora el rendimiento físico, sino que también contribuye a la rehabilitación muscular y articular.

Cinta de correr acuática 1
La cinta acuática combina tecnología y salud en una experiencia inmersiva.

La cinta acuática combina tecnología y salud en una experiencia inmersiva.

Cómo es el invento que reemplaza a la cita de correr tradicional

El dispositivo, conocido como cinta acuática o underwater treadmill, combina los beneficios del ejercicio cardiovascular con las propiedades terapéuticas del agua. Entre sus ventajas, se destacan:

  • Menor impacto en articulaciones: al reducir el peso corporal en el agua, se evita la sobrecarga en rodillas, caderas y tobillos.

  • Mayor resistencia muscular: la presión del agua actúa como freno natural, fortaleciendo piernas y glúteos.

  • Entrenamiento intensivo: mejora la capacidad pulmonar y cardíaca gracias al esfuerzo adicional que requiere moverse bajo el agua.

  • Uso terapéutico: ideal para procesos de recuperación o rehabilitación después de lesiones o cirugías.

Algunos modelos incluyen pantallas digitales que muestran velocidad, ritmo cardíaco, gasto calórico y nivel de resistencia del agua. Además, permiten personalizar el entrenamiento según la condición física de cada usuario.

Cinta de correr acuática 2
Su diseño reduce el impacto en las articulaciones y fortalece los músculos.

Su diseño reduce el impacto en las articulaciones y fortalece los músculos.

Esta propuesta no solo redefine la rutina de gimnasio, sino que también marca un antes y un después en el vínculo entre tecnología y bienestar. Lo que comenzó como una curiosidad en Asia promete expandirse globalmente en los próximos años, abriendo paso a una nueva era del entrenamiento saludable.

Noticias relacionadas

WhatsApp anunció la llegada de la función Resúmenes de Mensajes.

Llega la herramienta más pedida a WhatsApp: se podrán resumir mensajes de grupos con Inteligencia Artificial

Una propuesta nacional que combina tecnología y bienestar físico.

Así es el colchón inteligente con IA que mejora la recuperación y el equilibrio físico y mental

asi podes conectar tu celular al wifi en segundos aunque no tengas la contrasena

Así podés conectar tu celular al Wifi en segundos aunque no tengas la contraseña

Orion y Canis son los nombres en clave de las PlayStation 6 de Sony en desarrollo.

Los detalles de las nuevas filtraciones de la PlayStation 6: no lo vas a poder creer

Google invita a expertos y especialistas en seguridad a participar activamente en la protección de sus sistemas.

Google paga hasta u$s30.000 a quien lo ayude a resolver un problema inquietante

La configuración es reversible y ofrece mayor control sobre la información personal.

Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

El medio italiano Sky Sport F1 calificó como decorosa la carrera de Colapinto en Singapur

El particular apodo que le puso la prensa europea a Colapinto

Hace 13 minutos
River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 36 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 1 hora
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora