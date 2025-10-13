Los detalles de las nuevas filtraciones de la PlayStation 6: no lo vas a poder creer

La próxima consola de Sony promete potencia extrema, compatibilidad mejorada y posibles cambios en su diseño y accesorios.

Orion y Canis son los nombres en clave de las PlayStation 6 de Sony en desarrollo.

Las nuevas filtraciones sobre la PlayStation 6 revelan detalles que revolucionaron a los fanáticos del gaming . Según el canal especializado Moore’s Law Is Dead , la esperada consola de Sony llegaría en 2028 y sería casi tres veces más potente que la PS5 , con capacidad para reproducir juegos en 4K y 8K . Aunque la compañía japonesa no realizó un anuncio oficial, las filtraciones incluyen información técnica, nombre en clave y proyecciones sobre su precio y lanzamiento.

El informe señala que el proyecto se desarrolla bajo el nombre interno Orion , mientras que una versión portátil , denominada Canis , también estaría en marcha. De confirmarse, marcaría un nuevo paso en la estrategia de Sony por ampliar su ecosistema de consolas.

Estas revelaciones surgen a partir de un documento filtrado en una presentación de AMD a Sony en 2023 , lo que refuerza la verosimilitud de los datos. Además, la futura PS6 tendría compatibilidad con juegos de PS4 y PS5 , una mejora que responde a las demandas históricas de los usuarios.

Entre las principales novedades filtradas, se destaca que la nueva consola incorporaría una arquitectura mucho más avanzada , lo que permitiría rendimientos gráficos superiores y una experiencia más fluida. También se especula con un rediseño del sistema de almacenamiento y mayor eficiencia energética.

En cuanto a conectividad, las versiones preliminares indican que podría incluir tecnología Wi-Fi 7, lo que reduciría la latencia en los juegos online. Otro punto que genera debate es la posible eliminación del lector de discos integrado, reemplazado por uno externo, una decisión que divide opiniones entre los gamers.

Precio y fecha de lanzamiento de la PlayStation 6

Aunque Sony aún no lo confirmó oficialmente, las proyecciones indican que la PS6 mantendría un precio similar al de su predecesora: 499 dólares. Según las filtraciones, la producción comenzaría a mediados de 2027 y la consola llegaría al mercado durante 2028, coincidiendo con el final del ciclo de la PS5.

hombre juega playstation Sony podría mantener el precio en 499 dólares, igual que la PS5. Freepik

De confirmarse estos datos, la nueva generación de PlayStation se perfila como una de las más ambiciosas de la compañía, con potencia, compatibilidad y diseño enfocados en una experiencia gamer sin precedentes.