Belén: la creadora de "El cuento de la criada" elogió la película argentina

Margaret Atwood, la célebre novelista canadiense y autora de la novela El cuento de la criada, celebró a través de las redes sociales que la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, represente a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

La escritora compartió un tweet en el que no solo apoyó la selección de Belén como representación nacional para los Premios de la Academia. Además, destacó la importancia de este largometraje para el movimiento feminista, ya que la película narra la historia de una joven tucumana que fue presa tras sufrir un aborto espontáneo.

“Cuenta la historia de una niña que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa convicción. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?”, dijo Atwood en su publicación en la red social X, en relación a la eliminación del derecho constitucional a la interrupción del embarazo por parte de la Corte Suprema norteamericana, en 2022.

Congratulations to BELEN, which has been chosen by the Argentine Film Academy to represent the country at the Oscars! It tells the story of a girl who went to the hospital because she was hemorrhaging, only to be told that she'd had a miscarriage, then to be accused and convicted… — Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) October 14, 2025

Quién es Margaret Atwood y por qué elogió a Belén de Dolores Fonzi Margaret Atwood es una novelista, crítica literaria y activista feminista canadiense de unos 85 años. Si bien tiene una larga trayectoria como escritora y creadora de historias distópicas en torno a la figura de la mujer, ella obtuvo un gran reconocimiento mundial a partir de la novela distópica El cuento de la criada que fue adaptada a una serie audiovisual y protagonizada por Elisabeth Moss.

El cuento de la criada es una distopía centrada en Estados Unidos en donde rige un poder ultra conservador y en el que las mujeres son esclavas sexuales con el único rol de parir hijos dentro de una sociedad patriarcal. Atwood tiene un vínculo con la joven tucumana encarcelada por haber sufrido un aborto espontáneo hace varios años. Más precisamente cuando se publicó la versión en inglés de Somos Belén, el libro de Ana Correa que cuenta su historia, y en el que la creadora de El cuento de la criada escribió su prólogo. Embed - Belén - Tráiler Oficial