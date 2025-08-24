24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a estas 6 apps: pueden dejarte la cuenta bancaria sin un peso en segundos

Estas plataformas, disfrazadas de VPN, esconden un fraude silencioso. Eliminarlas a tiempo puede salvar tus datos y tu billetera.

Por
Los atacantes pueden acceder a contraseñas

Los atacantes pueden acceder a contraseñas, historiales y datos financieros sin que el usuario lo note.

Freepik

El avance de la ciberdelincuencia obliga a los usuarios a estar cada vez más atentos a lo que descargan en sus teléfonos. Una empresa de seguridad informática lanzó una seria advertencia sobre seis aplicaciones que aparentan ser seguras, pero en realidad ponen en riesgo el dinero al exponer información bancaria.

Dependiendo del modelo, este orificio puede tener distintas funciones.
Te puede interesar:

Cuidado: esta es la función del pequeño orificio del celular que nadie presta atención

Estas herramientas se presentan como servicios de VPN, ofreciendo supuesta privacidad en la navegación, pero detrás esconden un mecanismo de fraude que permite a los hackers infiltrarse en los dispositivos. Con ellas, los atacantes pueden acceder a contraseñas, historiales y datos financieros sin que el usuario lo note.

El peligro no solo se encuentra en la pérdida de dinero, sino también se expone información personal que puede usarse para estafas, suplantación de identidad o fraudes más complejos. La recomendación de los especialistas es eliminar de inmediato estas apps antes de que sea demasiado tarde.

Seguridad informática

Las 6 aplicaciones que tenés que eliminar para evitar hackeos

La compañía de ciberseguridad Kaspersky señaló seis aplicaciones que se hacen pasar por VPN legítimas, pero que en realidad son una trampa digital. Al instalarlas, el teléfono puede convertirse en un servidor proxy que los delincuentes utilizan para ejecutar ataques y robar datos sensibles.

Las apps que se deben borrar cuanto antes son:

  • MaskVPN
  • DewVPN
  • PaladinVPN
  • ProxyGate
  • ShieldVPN
  • ShineVPN

Tener cualquiera de estas aplicaciones activas en el celular implica abrir una puerta directa al acceso no autorizado de las cuentas bancarias, contraseñas y archivos personales, dejando expuesta toda la información privada.

VPN

El motivo por el que los hackers usan VPN falsas para hackear

Las redes privadas virtuales reales se diseñan para proteger la navegación: cifran la información, ocultan la dirección IP y crean un “túnel seguro” para transmitir los datos. Pese a eso, los hackers aprovechan esa reputación para disfrazar aplicaciones falsas con la misma promesa.

Una vez instaladas, esas VPN fraudulentas permiten que los delincuentes intercepten cada acción del usuario, desde correos y mensajes hasta operaciones bancarias. Así logran robar credenciales, vaciar cuentas y hasta hacerse pasar por la víctima en otros servicios.

El engaño resulta efectivo porque explota la confianza en una herramienta que, usada correctamente, aporta seguridad. Cuando la aplicación es una imitación maliciosa, el supuesto túnel de protección se convierte en la vía directa hacia el robo de identidad y de dinero.

Noticias relacionadas

Sergey Brin, cofundador de Google, aconsejó usar amenazas con la Inteligencia artificial para obtener respuestas más precisas.

Amenazas: el consejo de uno de los fundadores de Google para tener mejores resultados con la inteligencia artificial

El servicio acumulaba cuestionamientos que finalmente desembocaron en su cancelación.

Adiós a MagisTV: el riesgoso motivo por el que la app fue cancelada

Este es el mejor momento para enviar un mensaje por Whatsapp.

Este es el mejor momento para enviar un mensaje de WhatsApp, según la inteligencia artificial

Una opción atractiva para quienes prefieren experiencias rápidas, espontáneas y sin historial guardado.

App para citas: diferencias entre Tinder e InstaCams, la app que crece y crece

Cada vez más personas recurren a la tecnología para relacionarse.

Adiós a Tinder: la nueva app que pocos conocen y le compite de igual a igual

Estrategias simples permiten aprovechar al máximo la inteligencia artificial, mejorando la calidad de textos, listas y respuestas creativas.

Los 10 consejos para usar ChatGPT y que te dé las mejores respuestas

Rating Cero

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

últimas noticias

Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales.

El llamativo silencio de Milei en redes sociales en medio del escándalo por presuntas coimas

Hace 7 minutos
La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 12 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 13 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 18 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 19 minutos