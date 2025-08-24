Adiós a estas 6 apps: pueden dejarte la cuenta bancaria sin un peso en segundos

Estas plataformas, disfrazadas de VPN, esconden un fraude silencioso. Eliminarlas a tiempo puede salvar tus datos y tu billetera.

Los atacantes pueden acceder a contraseñas, historiales y datos financieros sin que el usuario lo note.

El avance de la ciberdelincuencia obliga a los usuarios a estar cada vez más atentos a lo que descargan en sus teléfonos. Una empresa de seguridad informática lanzó una seria advertencia sobre seis aplicaciones que aparentan ser seguras, pero en realidad ponen en riesgo el dinero al exponer información bancaria.

Estas herramientas se presentan como servicios de VPN, ofreciendo supuesta privacidad en la navegación, pero detrás esconden un mecanismo de fraude que permite a los hackers infiltrarse en los dispositivos. Con ellas, los atacantes pueden acceder a contraseñas, historiales y datos financieros sin que el usuario lo note.

El peligro no solo se encuentra en la pérdida de dinero, sino también se expone información personal que puede usarse para estafas, suplantación de identidad o fraudes más complejos. La recomendación de los especialistas es eliminar de inmediato estas apps antes de que sea demasiado tarde.

La compañía de ciberseguridad Kaspersky señaló seis aplicaciones que se hacen pasar por VPN legítimas, pero que en realidad son una trampa digital . Al instalarlas, el teléfono puede convertirse en un servidor proxy que los delincuentes utilizan para ejecutar ataques y robar datos sensibles.

Las apps que se deben borrar cuanto antes son:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

Tener cualquiera de estas aplicaciones activas en el celular implica abrir una puerta directa al acceso no autorizado de las cuentas bancarias, contraseñas y archivos personales, dejando expuesta toda la información privada.

VPN Freepik

El motivo por el que los hackers usan VPN falsas para hackear

Las redes privadas virtuales reales se diseñan para proteger la navegación: cifran la información, ocultan la dirección IP y crean un “túnel seguro” para transmitir los datos. Pese a eso, los hackers aprovechan esa reputación para disfrazar aplicaciones falsas con la misma promesa.

Una vez instaladas, esas VPN fraudulentas permiten que los delincuentes intercepten cada acción del usuario, desde correos y mensajes hasta operaciones bancarias. Así logran robar credenciales, vaciar cuentas y hasta hacerse pasar por la víctima en otros servicios.

El engaño resulta efectivo porque explota la confianza en una herramienta que, usada correctamente, aporta seguridad. Cuando la aplicación es una imitación maliciosa, el supuesto túnel de protección se convierte en la vía directa hacia el robo de identidad y de dinero.