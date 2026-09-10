Confirmado: Telefe traerá a la pantalla chica un programa muy esperado desde hace tiempo El canal de las tres pelotas ya definió al conductor que estará al frente del certamen de talentos en su nueva edición. Agregar C5N en









La vuelta del ciclo se suma a una amplia renovación en la programación prevista para 2027. Redes sociales

Got Talent Argentina regresará a la pantalla de Telefe a tres años de su última temporada, y el canal ya definió quién será el encargado de conducir el ciclo. Según trascendió, el regreso del reality de talentos forma parte de la nueva estrategia de programación que prepara la emisora de cara al próximo año, en medio de la renovación de su grilla luego de la final de Gran Hermano y los estrenos de MasterChef Celebrity y Kids.

De acuerdo con la información difundida por La Pavada de Crónica, Santiago del Moro será el encargado de ponerse al frente de Got Talent, luego de tomarse un breve descanso una vez finalizada la actual edición de Gran Hermano. El conductor asumiría este nuevo desafío en marzo de 2027, justo cuando estén terminando las emisiones de MasterChef Celebrity y su versión Kids, marcando así el regreso del ciclo a la televisión argentina.

La confirmación de este proyecto ya había sido adelantada previamente por Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América TV), quien dio a conocer los planes que maneja Telefe para el año próximo: "El año que viene vuelve Got Talent Argentina". El programa había tenido su última emisión en agosto de 2023, en aquel momento bajo la conducción de Lizy Tagliani.

Según explicó la mediática, la intención de la emisora es acompañar el regreso de Got Talent con un nuevo formato de entretenimiento, que todavía se encuentra en etapa de búsqueda por parte del canal.

Redes sociales Qué se sabe sobre el regreso de Got Talent Argentina Got Talent Argentina, conocido en sus primeras temporadas bajo el nombre de Talento Argentino, es un formato de competencia en el que los participantes son evaluados por un jurado de tres o cuatro integrantes a lo largo de distintas rondas de audiciones, en las que se define quiénes avanzan hacia las siguientes etapas del certamen. El público también cumple un rol clave en la definición del ganador, ya que se encarga de elegir a sus favoritos mediante el voto telefónico hasta llegar a la instancia final.

La primera temporada del ciclo se emitió a mediados de 2008, bajo la conducción de Mariano Peluffo, y el éxito obtenido en ese entonces llevó a que el programa se renovara durante dos años consecutivos más. Tras trece años fuera del aire, el formato regresó a la televisión argentina en 2023 bajo el nombre actual de Got Talent Argentina, con Lizy Tagliani como conductora principal del ciclo. En aquella edición de 2023, el jurado estuvo conformado por Abel Pintos, La Joaqui, Florencia Peña y Emir Abdul Gani, quienes fueron los encargados de evaluar a los distintos participantes que se presentaron en el certamen. Con esta trayectoria como antecedente, el regreso confirmado para 2027 tendrá de vuelta uno de los formatos de talentos más recordados por el público de nuestro país. De concretarse en la fecha prevista, esta nueva edición coincidiría además con el descanso planificado para Gran Hermano, que según lo adelantado por Yanina Latorre recién volvería a la pantalla hacia fines de 2027, dando una muestra Telefe sobre cómo buscará reorganizar por completo su grilla de programación entre ambos ciclos.