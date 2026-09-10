Aseguran que Cinthia Fernández afronta una deuda millonaria: ya la intimaron por este motivo

En medio de sus primeros pasos dentro del derecho y tras su abrupta desvinculación de La Mañana con Moria, Cinthia Fernández atraviesa un tenso escenario en el plano administrativo. La controversia estalló luego de que la conductora Yanina Latorre expusiera en el ciclo SQP que la mediática mantiene una abultada morosidad por las expensas del lote en el barrio privado de Escobar donde vive con sus hijas, provocando un fuerte malestar entre los demás propietarios de la urbanización.

Durante la emisión radial, la panelista brindó detalles de la notificación oficial que enviaron desde la administración del complejo para exigir la cancelación del saldo. "En el barrio están muy enojados" , aseguró la periodista antes de exponer la documentación que acredita una mora de $3.752.720,94 sobre la unidad que habita la bailarina, un número que encendió todas las alarmas por el elevado compromiso impago que afecta los gastos comunes.

La falta de regularización derivó en una intimación formal a la modelo para que responda de manera urgente ante la junta directiva. "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron" , reveló Yanina Latorre sobre las gestiones iniciadas, remarcando que el pasivo general de los morosos en el predio supera los 20 millones de pesos , un monto que sobrecarga las expensas de los vecinos que cumplen puntualmente para financiar el servicio de seguridad privada.

Este frente económico reflotó los roces de convivencia que la influencer arrastra con la comunidad del barrio cerrado. Los contrapuntos se suman al expediente judicial que mantiene abierto con una vecina tras el sonado episodio donde la mediática reaccionó arrojando gas pimienta contra un grupo de adolescentes que habían provocado daños en el ingreso a su propiedad , sumando así un nuevo punto de tirantez dentro del complejo habitacional.

Un fuerte episodio sacudió la jornada de Cinthia Fernández hace aproximadamente dos semanas, mientras acompañaba a una de sus hijas en una sesión de entrenamiento ecuestre. Durante la práctica habitual, la menor perdió la estabilidad de manera abrupta sobre el animal y terminó impactando contra el suelo de espaldas , una secuencia que quedó registrada en imágenes y desencadenó una profunda angustia en la bailarina.

El momento exacto del accidente fue capturado de forma imprevista por la pareja de la mediática, el abogado Roberto Castillo, quien se encontraba registrando a la modelo en ese instante. Al percatarse del imprevisto en la pista, la influencer interrumpió la grabación de inmediato para asistir a la pequeña. “Hay video de mi reacción, justo Robert me grababa a mí de casualidad y no entendía por qué me fui”, detalló la panelista al describir el cuadro de tensión que le tocó presenciar.

Redes sociales

Tras el mal momento, la creadora de contenido apeló a las plataformas digitales para llevar tranquilidad a sus seguidores respecto a la evolución de la nena, confirmando que no padeció consecuencias físicas considerables. Con su habitual tono irónico, la mediática bajó el nivel de dramatismo tras el chequeo médico y expresó: “Estamos todos bien, nomás tengo un stent”, en alusión al fuerte impacto emocional que le provocó presenciar la imprevista caída.

La difusión del clip revivió un antecedente similar que la familia había atravesado a mediados de 2022, cuando otra de las nenas sufrió un episodio idéntico durante las clases de equitación. En aquella oportunidad, la mediática naturalizó los imponderables del entrenamiento al recordar una popular máxima del ambiente hípico: “La que se cae del caballo compra el pedazo de terreno en el cual se cayó y se bautiza con el nombre del caballo”.