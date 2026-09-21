Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre cuatro bailarinas durante una competencia en Villa Carlos Paz El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el Teatro Acuario, donde se desarrollaba el certamen. Las jóvenes pertenecían a un grupo de Alta Gracia y sufrieron distintas lesiones. Por Agregar C5N en









Impactante video: una pantalla gigante cayó sobre cuatro bailarinas durante una competencia en Villa Carlos Paz

Una pantalla gigante de LED se desplomó sobre cuatro bailarinas durante una competencia de danza en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz. El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, mientras las jóvenes realizaban su presentación, y quedó registrado en un video.

Las bailarinas forman parte de Imperio Bachata, un grupo de Alta Gracia que participaba del certamen The Summit. En las imágenes se observa cómo la estructura cae de manera repentina sobre las participantes, que quedaron debajo de la pantalla.

Tras el impacto, otros bailarines y personas que se encontraban en el lugar se acercaron para asistir a las jóvenes y retirar la estructura. Francisco, integrante de otro grupo que participaba de la competencia, contó cómo fueron los momentos posteriores al accidente.

“Estábamos compitiendo y en un momento esa pantalla de LED se vino abajo”, relató el testigo en diálogo con ElDoce. Según explicó, fueron los propios participantes quienes tuvieron que intervenir para ayudar a las bailarinas y despejar la zona.

De acuerdo con su relato, una de las jóvenes sufrió un esguince, otra tuvo que recibir puntos en la cabeza y las restantes presentaron golpes y moretones en distintas partes del cuerpo. Pese a las lesiones, todas se encontraban fuera de peligro.