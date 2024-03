Ya están disponibles los turnos de la licencia de conducir en Santa Fe para abril y mayo

Turnos disponibles de abril y mayo: cómo hacerlo para la licencia de conducir en Santa Fe

En primer lugar, los que tengan que renovar la licencia de conducir o quieran realizar por primera vez, deben reservar un turno para realizar el Curso Nacional de Educación Vial Digital. Este curso se puede realizar de forma presencial en el Centro de Educación Vial del Parque Garay y de manera virtual mediante la web.

El paso siguiente será programar el turno para iniciar el trámite administrativo de la licencia. Recordá que una vez que tengas asignado el turno, el proceso administrativo puede continuarse en los siguientes lugares:

Centro de Educación Vial (Parque Juan de Garay – Salvador Caputto 3800)

Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150)

Distrito La Costa (Ruta 1 Km 2,7)

Distrito Noreste (Aristóbulo del Valle 9446)

Prado Español (Av. Gral. Paz 6502-6600)

Qué documentos necesito para la licencia de conducir

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

Comprobante de pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito con 72 horas de abonado (CENAT)

Documento de identidad del interesado (DNI tarjeta y DNI celeste-con la tarjeta y la libreta-)

Fotocopia del DNI

Certificado de grupo y factor sanguíneo acreditado por profesional competente, en caso de no contar con otra licencia en la jurisdicción

Informe de Libre Multa

Constancia de CUIL

Comprobante de finalización del Curso Nacional de Educación Vial Digital

Un dato a tener en cuenta para aquellos que necesitan licencia de clase C y E: deberán presentar, además: Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma

En caso de las licencias clase D deberá presentar, además: Análisis clínicos: laboratorio de factores de riesgo cardiovascular, electroencefalograma y electrocardiograma

Certificado de Antecedentes Penales

Constancia de Infracciones en el Sistema de Juzgamiento y Administración de Infracciones (SINAI)

Si el Sistema Integral de la Junta de Asistencia a la Infancia y Adolescencia (SIJAI) no registra ninguna causa asociada, se indicará que la persona no tiene infracciones. Si existan infracciones registradas, se le notificará y no podrá proseguir con el trámite hasta regularizar esa situación.

Recordá que no es necesario llevar ningún documento al iniciar el trámite porque las infracciones se registrarán automáticamente en el sistema. No obstante, si se dispone de un comprobante de pago por una multa a nivel provincial, deberá presentarlo solo si la multa tiene una sentencia firme y no fue abonada voluntariamente.