Ya es un grupo: cuáles son las celebridades que romperán la tradición y no le dejarán herencia a sus hijos

Cuáles son las celebridades que no seguirán la tradición de dejarle una herencia a sus hijos

Ashton Kutcher y Mila Kunis

La pareja de Hollywood dejó en claro que la fortuna de 275 millones de dólares no será destinada a sus hijos en un futuro. En una entrevista, Kutcher aseguró: "Mis hijos están viviendo una vida privilegiada y aún no lo saben. Si ellos crean una empresa con un plan de negocios sólido, quizás invierta en ellos. Pero no les regalaré dinero". Tanto Ashton como su pareja, Mila Kunis, creen que sus hijos deben ganarse su propio dinero y aprender a ser autosuficientes.

Simon Cowell

Simon Cowell, el famoso juez de Got Talent, manifestó que donará toda su fortuna a organizaciones benéficas dedicadas a niños y perros. En este sentido, en una nota explicó: "No creo que sea buena idea que tus hijos reciban millones de dólares, sin ningún tipo de mérito. Me gustaría que ellos creen su propia riqueza, con las herramientas que les he dado".

Simon Cowell.webp

Bill Gates

Bill Gates, cofundador de Microsoft, aseguró que no le dejará a sus hijos la fortuna para evitar distorsionar su percepción de la realidad. Tanto él como su ex esposa decidieron que su patrimonio sea utilizado para causas filantrópicas, enfocándose en la erradicación de enfermedades, pobreza y hambre. Por su parte, el padre de familia insiste en que sus hijos deben mantenerse con los pies sobre la tierra y deben trabajar para alcanzar sus propios logros.

Daniel Craig

El actor británico de 56 años considera que el concepto de herencia es algo desfasado y de poco gusto. En más de una ocasión indicó que prefiere gastar su dinero antes de morir o incluso regalarla a causas benéficas, dejando a sus dos hijas fuera del testamento.

Daniel Craig.jpeg

Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, el reconocido chef de 57 años, ya tiene decidido que sus hijos no recibirán la herencia. Si les ayudará con un 25% del costo de su vivienda, sin embargo, él considera que darles mucho más dinero podría malcriarlos. Tiempo atrás, declaró: "No han trabajado ni de lejos lo suficiente como para permitirse eso".

Mark Zuckerberg

El fundador de Meta ya se comprometió a donar el 99% de su fortuna a la fundación Chan Zuckerberg Initiative. Él y su esposa entienden que esta decisión es mucho mejor que dejarle el dinero a sus hijas.

Mark Zuckerberg.webp

Jackie Chan

El actor y experto en artes marciales, Jackie Chan, manifestó en el año 2011 que no le dejará su fortuna a sus hijos. Por aquel entonces, el protagonista de varias producciones de Hollywood explicó: "Les di todos los recursos para ganar su propio dinero. Si son capaces de hacerlo, entonces les irá bien, sino malgastarán mi dinero".

Elton John

El reconocido músico de 77 años cree que dejar grandes sumas de dinero a sus hijos puede perjudicarlos. Por lo tanto, ha decidido dejarles solo lo necesario para lo básico. En este sentido, sostuvo: "Darles todo en cuchara de plata les arruinará la vida".

Elton John.webp

Shaquille O'Neal

El ex jugador de básquet explicó en más de una ocasión que no le dejará su fortuna a sus hijos. El ex jugador de la NBA ha dicho: "A mis hijos les digo que no somos ricos, yo soy rico". Por otro lado, entiende que sus hijos deben estudiar y obtener una licenciatura o una maestría o incluso presentar un plan de negocios sólidos si quieren que invierta su dinero en ellos.