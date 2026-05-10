Ciclogénesis en Mar del Plata: rescataron a dos deportistas que quedaron atrapados en el mar en medio del temporal Dos hombres de 53 y 47 años ignoraron las advertencias climáticas y se metieron al agua a practicar parawing. Un equipo de Prefectura Naval debió rescataros a la altura del Torreón del Monje. Por + Seguir en







Los hombres, de 53 y 47 años, no requirieron atención médica.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a dos hombres que practicaban parawing este domingo en Mar del Plata. Los deportistas ignoraron las advertencias climáticas por la ciclogénesis y quedaron atrapados en el mar a la altura del Torreón del Monje.

El operativo de emergencia comenzó tras el aviso de un empleado de un club náutico local al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo. El denunciante informó que los individuos partieron en sus tablas pero no lograron retornar a la costa por sus propios medios.

La Autoridad Marítima nacional activó un protocolo que incluyó el despliegue de una embarcación semirrígida y patrulleros terrestres. Además, el guardacostas Río Luján permaneció en estado de alerta para intervenir.

El personal de la institución localizó a los dos deportistas, de 53 y 47 años, quienes presentaban un buen estado de salud. Tras la evaluación inicial en el lugar, los rescatistas determinaron que ninguno de los dos requería atención médica.

El equipo de rescate enfrentó ráfagas intensas y un oleaje severo durante las maniobras de regreso a la base. Estas condiciones extremas pusieron en riesgo la integridad física de la dotación y la estabilidad de la propia embarcación oficial.