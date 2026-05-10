10 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ciclogénesis en Mar del Plata: rescataron a dos deportistas que quedaron atrapados en el mar en medio del temporal

Dos hombres de 53 y 47 años ignoraron las advertencias climáticas y se metieron al agua a practicar parawing. Un equipo de Prefectura Naval debió rescataros a la altura del Torreón del Monje.

Por
Los hombres

Los hombres, de 53 y 47 años, no requirieron atención médica.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron a dos hombres que practicaban parawing este domingo en Mar del Plata. Los deportistas ignoraron las advertencias climáticas por la ciclogénesis y quedaron atrapados en el mar a la altura del Torreón del Monje.

El operativo de emergencia comenzó tras el aviso de un empleado de un club náutico local al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo. El denunciante informó que los individuos partieron en sus tablas pero no lograron retornar a la costa por sus propios medios.

La Autoridad Marítima nacional activó un protocolo que incluyó el despliegue de una embarcación semirrígida y patrulleros terrestres. Además, el guardacostas Río Luján permaneció en estado de alerta para intervenir.

El personal de la institución localizó a los dos deportistas, de 53 y 47 años, quienes presentaban un buen estado de salud. Tras la evaluación inicial en el lugar, los rescatistas determinaron que ninguno de los dos requería atención médica.

El equipo de rescate enfrentó ráfagas intensas y un oleaje severo durante las maniobras de regreso a la base. Estas condiciones extremas pusieron en riesgo la integridad física de la dotación y la estabilidad de la propia embarcación oficial.

La Unidad Fiscal de Mar del Plata tomó intervención en el caso debido a la desobediencia de las prohibiciones de navegación vigentes. El fiscal de turno dispuso la toma de declaraciones testimoniales y la elevación de las constancias sobre el despliegue de los medios estatales.

La conducta de estos hombres coincidió con la presencia de surfistas que ingresaron al agua con olas de hasta tres metros en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades reiteraron el peligro de estas acciones en una jornada con alertas meteorológicas para toda la Costa Atlántica.

Rating Cero

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.
play

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda vez

¿Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate?.

Cuál fue el dato que se filtró de Yipio de Gran Hermano y por qué generó debate

Este actor salió a hablar tras los rumores de separación con su mujer en las redes.

Este famoso actor tuvo que aclarar los rumores sobre su crisis de pareja: quién es y qué dijo

Danelik apuró a Zunino y éste la beso en la mejilla. 

"No soy tímida ni a palos": Danelik se mostró muy cercana a otro participante tras la salida de Brian Sarmiento

últimas noticias

Mauricio Macri, presidente y fundador del PRO.

En medio del escándalo de Adorni, el PRO se despega del Gobierno: "Acompañar el cambio no es aplaudir todo"

Hace 6 minutos
Leandro Paredes.

La hermana de Leandro Paredes expuso la crisis en Boca Juniors con un posteo: "Así clarito"

Hace 22 minutos
Uno de los casos más recordados de la ufología argentina. 

El caso de Dionisio Llanca: el joven que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en plena ruta

Hace 23 minutos
El humo de las bengalas facilitó la confusión.

Hinchas del Barcelona atacaron con piedras a sus propios jugadores pensando que era el micro de Real Madrid

Hace 1 hora
El Barça dio la vuelta olímpica frente a su eterno rival. 

Fiesta completa: Barcelona venció por 2 a 0 al Real Madrid y se consagró campeón en el Camp Nou

Hace 1 hora