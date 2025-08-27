IR A
Murió un reconocido actor español, de destacado rol en el cine argentino

La noticia fue confirmada este miércoles por su familia. El artista, que participó en cerca de 60 producciones, trabajó con Pedro Almodóvar e Iván Zulueta, y con los argentinos Leo Sbaraglia y Cecilia Roth, entre otros.

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

El mundo del espectáculo mundial está de luto tras la confirmación de la muerte del reconocido actor, Eusebio Poncela. El artista de 79 años había sido diagnosticado con un cáncer y finalmente, este miércoles tanto su familia como la Academia de Cine española confirmaron su deceso.

“Fallece Eusebio Foncela a los 79 años. El actor madrileño fue el rostro de cintas imprescindibles del cine español, como Arrebato y La ley del deseo”, informó la Academia de Cine a través de sus redes sociales.

El madrileño supo forjar una vasta carrera en la pantalla chica de la mano de Pedro Almodóvar e Iván Zulueta, además compartió escenas con Cecilia Roth en Arrebatoy con Leonardo Sbaraglia en la película de 2001 Intacto, un thriller español dirigido por Juan Carlos Fresnadillo.

poncela cecilia roth

En Argentina, residió temporalmente en casa de Roth y Fito Páez, y recibió la propuesta de Adolfo Aristarain para interpretar a Dante en Martín (Hache), papel que le valió excelentes críticas. También llegó a ser el protagonista del videoclip de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador.

poncela leo sbaraglia

El actor, productor y guionista español que en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto, también era pintor.

Una de sus últimas apariciones fue en la película autobiográfica de Almodóvar Dolor y gloria, protagonizada por Antonio Banderas y Sbaraglia, que estrenó en 2019. Poncela había nacido en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

