Murió un reconocido actor español, de destacado rol en el cine argentino La noticia fue confirmada este miércoles por su familia. El artista, que participó en cerca de 60 producciones, trabajó con Pedro Almodóvar e Iván Zulueta, y con los argentinos Leo Sbaraglia y Cecilia Roth, entre otros.







Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador

El mundo del espectáculo mundial está de luto tras la confirmación de la muerte del reconocido actor, Eusebio Poncela. El artista de 79 años había sido diagnosticado con un cáncer y finalmente, este miércoles tanto su familia como la Academia de Cine española confirmaron su deceso.

“Fallece Eusebio Foncela a los 79 años. El actor madrileño fue el rostro de cintas imprescindibles del cine español, como Arrebato y La ley del deseo”, informó la Academia de Cine a través de sus redes sociales.

El madrileño supo forjar una vasta carrera en la pantalla chica de la mano de Pedro Almodóvar e Iván Zulueta, además compartió escenas con Cecilia Roth en Arrebatoy con Leonardo Sbaraglia en la película de 2001 Intacto, un thriller español dirigido por Juan Carlos Fresnadillo.

poncela cecilia roth En Argentina, residió temporalmente en casa de Roth y Fito Páez, y recibió la propuesta de Adolfo Aristarain para interpretar a Dante en Martín (Hache), papel que le valió excelentes críticas. También llegó a ser el protagonista del videoclip de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador.

poncela leo sbaraglia El actor, productor y guionista español que en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto, también era pintor.