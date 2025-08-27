IR A
Un hombre abandonado es el drama turco que sorprende con su temática de inocencia: cuál es la trama en Netflix

La nueva producción turca que se estrenó en la plataforma de streaming. Drama lleno de emoción y giros inesperados.

Un hombre abandonado

Un hombre abandonado, una película emotiva, de superación y perdón, que ya está disponible en netflix y es de lo más visto.

Netflix estrenó “Un hombre abandonado” (Metruk Adam en su idioma original), una emotiva película turca que ya capta la atención del público. La cinta, protagonizada por Mert Ramazan Demir, narra la historia de Baran, un hombre que carga con el peso de una condena injusta tras asumir un crimen cometido por su propio hermano.

Después de recuperar la libertad, Baran intenta recomenzar su vida, pero el rencor hacia su familia se convierte en un obstáculo constante. Su destino da un giro inesperado cuando conoce a su sobrina y asume su cuidado, lo que abre paso a un relato de sanación, perdón y segundas oportunidades.

Sinopsis de Un hombre abandonado, la película del momento en Netflix

En esta historia seguimos el camino de Baran, quien carga con una herida profunda: pasó años en la cárcel pagando por un crimen que en realidad cometió su hermano, una culpa que su propia familia le impuso. Tras recuperar la libertad, intenta recomenzar de cero, aunque el peso del pasado y el resentimiento hacia los suyos no le permiten encontrar la paz fácilmente.

El sueño de abrir su propio taller, el recuerdo del accidente que marcó a los suyos y el vínculo inesperado con su sobrina Lidya se convierten en los pilares de su nueva vida. Poco a poco, lo que nació como rencor comienza a transformarse en una búsqueda de perdón y sanación, un camino en el que Baran no solo lucha por su presente, sino también por cerrar las heridas de su infancia.

Una historia intensa y emotiva que transmite dolor, resiliencia y la posibilidad de sanar a través de los lazos familiares.

abandonado

Tráiler de Un hombre abandonado

Embed - UN HOMBRE ABANDONADO Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] TURQUIA - Netflix

Reparto de Un hombre abandonado

El corto reparto oficial de esta producción turca es:

  • Mert Ramazan Demir como Baran
  • Ada Erma como Lidya
  • Rahimcan Kapkap
  • Ercan Kesal
  • Burcu Cavrar
  • Edip Tepeli
hombre abandonado

