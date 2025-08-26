¿Se viene el apocalipsis? Las escalofriantes imágenes de una tormenta de arena en Phoenix Este fenómeno conocido como haboob, ocurrió en Estados Unidos, y parece salido de una escena de ciencia ficción. La imponente columna de polvo y arena generó la cancelación de vuelos, cortes de energía y riesgos para quienes circulaban en auto. Por







En redes sociales se viralizaron varios videos de la tormenta de arena. En redes sociales se viralizaron varios videos de la tormenta de arena.

Una tormenta de arena y polvo, conocida como haboob, afectó la ciudad de Phoenix, en Arizona Estados Unidos. Este fenómeno generó caos en las calles, riesgos para quienes circulaban en auto, cortes de energía y la cancelación de vuelos.

Una densa columna de polvo y arena cubrió gran parte de la ciudad este lunes por la tarde noche y las imágenes, que parecen salidas de una película de ciencia ficción como Mad Max o Dune, se viralizaron en redes sociales. En ellas se pueden observar cómo un mar marrón avanza sobre el aeropuerto y carreteras.

A sandstorm paralyzed Phoenix Airport in Arizona, USA

Due to bad weather, all flights had to be canceled, the airport building lost power, and part of the roof was damaged.



Due to bad weather, all flights had to be canceled, the airport building lost power, and part of the roof was damaged. pic.twitter.com/J7qtOpDi0r — Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 26, 2025 Este fenómeno, conocido como haboob, cubrió la región afectando la visibilidad y generando caos. "Phoenix ha estado más seco de lo habitual durante el verano, mientras áreas del sureste y centro-norte del estado han recibido algo más de lluvia, pero eso es típico para un monzón, suele ser muy irregular", informó el meteorólogo Mark O’Malley desde el Servicio Meteorológico de Phoenix.

Al menos 300 vuelos fueron demorados, reprogramados o cancelados como consecuencia de la tormenta de arena. Este fenómeno también estuvo acompañado por vientos muy fuertes, tormentas y lluvia.

Según informó el medio Republic "aproximadamente 41.000 clientes de la empresa de servicios públicos de Arizona Salt River Project se quedaron sin electricidad después de la tormenta, y otros 7.400 clientes del Servicio Público de Arizona experimentaron un corte de suministro eléctrico".

Timelapse of the #haboob from tonight. Stay safe, Phoenix!