Vuelve La noche de los bares notables a la Ciudad: cuáles son los lugares imperdibles de esta cuarta edición

La Ciudad de Buenos Aires celebrará el próximo jueves 16 de octubre una nueva edición de La noche de los bares notables. Entre las 17 horas y la medianoche, se realizarán más de 120 actividades en 24 barrios diferentes. Entre las actividades, se destacarán los espectáculos de tango, recorridos guiados, exposiciones de fotografía y también se ofrecerán opciones gastronómicas en los cafés porteños más emblemáticos.
Esta será la cuarta edición de La noche de los bares notables, que emula otras ofertas culturas de la ciudad, como la de los museos o la de la pizza y la empanada. La primera vez que se realizó esta actividad para promover el turismo, en 2022, asistieron unas 180 mil personas.
Una de las novedades para esta nueva edición de La noche de los bares notables es el pop up de cocinas. Las cafeterías más emblemáticas invitarán a chefs especiales que intervendrán sus menús para ofrecer platos únicos por una noche. Esto sucederá en La Giralda, La Ópera, Café Margot, Café Cortázar, Los Galgos, Roma del Abasto y 8 Esquinas, entre otros.
Además, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) realizará paseos por los bares más emblemáticos en un auto clásico para que los asistentes se sientan en la Buenos Aires de los años '20. Las recorridas se harán de 18 a 21.30 horas con paradas en Café de García, la Confitería El Greco, Las Violetas, Almacén y Bar Lavalle, La Ideal, La Poesía y el Hipopótamo.
Por otro lado, la avenida Corrientes se transformará en un escenario musical con la presentación de diferentes grupos. Uno de ellos será Sete Netos, integrado por siete hijos y nietos de inmigrantes gallegos que ofrecerán un repertorio de música folk celta. También habrá diferentes espectáculos de jazz y tango en los distintos bares porteños.
La noche de los bares notables es una iniciativa del Ministerio de Cultura porteño para destacar el valor de estos cafés, algunos con más de un siglo de su nacimiento y que son considerados patrimonio histórico de la ciudad. Para consultar el programa completo se puede ingresar al siguiente link: festivalesba.org.