Vuelve la Expo Empleo BA con 70 empresas en stands y más de 1500 ofertas laborales

El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, destacó sobre la Expo: "En el mes en el que nuestra Ciudad cumple 30 años de autonomía, qué mejor manera de festejarlo que con la Expo Empleo más grande del 2024. En esta edición vamos a asegurar 1500 puestos de trabajo no solo para los porteños, sino también para los jóvenes de la provincia y de todo el país que buscan un futuro en nuestra Ciudad, ya sea estudiando o trabajando".

Por su parte, el secretario de Trabajo y Empleo, Ezequiel Jarvis, remarcó: "Desde la Ciudad estamos acompañando a los estudiantes, a los jóvenes y a todos los vecinos a conseguir trabajo, con la firme convicción de que el trabajo es la forma de progresar y tener un futuro mejor. Pronto vamos a ver los resultados de esta jornada, las contrataciones efectivas que se producirán, y conocer los testimonios de jóvenes que acceden a su primer empleo en condiciones dignas. Un honor concretar esta iniciativa porque nos permite avanzar en mayor inclusión y más oportunidades”.

Expo Empleo BA: desde el 2017

La Expo Empleo BA es una iniciativa del Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que desde el año 2017 lleva Expo Empleo Barrial a los diferentes barrios porteños. El objetivo es conectar a las empresas que cuentan con ofertas laborales activas con personas que están buscando trabajo, priorizando aquellas comunas que enfrentan mayor vulnerabilidad económica, laboral y social.

Actividades de la Expo Empleo BA

El salón se dividirá en tres sectores individualizados por las letras A, B y C. En cada uno habrá un auditorio con distintas actividades. El público en general se convocará en los turnos mañana y tarde. También participarán colegios, que serán convocados en horarios puntuales para que puedan participar de los talleres.

En el sector A, diferentes empresas en conjunto con el Ministerio de Justicia desarrollarán charlas dirigidas al sector productivo. En el sector C se realizará una exhibición de las tecnologías implementadas por cada una de las empresas.

En el auditorio del sector B habrá charlas y talleres dictados por áreas de gobierno y empresas dirigido a estudiantes secundarios y a jóvenes en relación a su primer empleo como orientación laboral, armado de CV, entrevistas laborales y búsqueda de empleo, storytelling para un cv exitoso, entre otros.

Qué empresas ofrecerán trabajo en la Expo Empleo BA

El mayor atractivo de Expo Empleo BA será la posibilidad de encontrar ofrecimientos de trabajo, de parte de empresa medianas y grandes que tendrán su stand para recepcionar los CVs. Las que confirmaron su participación son: Desitec, Universal Traslados, Faena Hotel Bs As, Farmaplus, Fk Tech, Hipódromo de Palermo, Coppel, Cat Technologies, Celsur Logística, Vacalín, Saracho Neumáticos, Clean managers, Magoya Software SAS, Café Martínez, X-28 Alarmas, Hotel Wyndham, América Virtual, Sialar Seguridad, NH Hoteles, Arch Latam, PwC, Farmacia Central Oeste, Intec Software, Estudio Muller, Activo CC, Workon, Globty, Gen IT, Manpower, Puppis, Hotel Sheraton, Educando, Prolijolimp, Ele Seguridad, Creskotec S.A. (Grisino), Ceta capital humano, Grupo Codylsa, Suizo Argentina, BDT Global, Mundo GEA (Parque de la Costa), Degasa, Burger King, Starbucks, Pullmen, Food Service, Adecco, Res, G & L Group, Verisure, By Papas, Pan American Energy, Newsan, Tango Software, Brinks, Conf. Nac. de Mutualidades (Conam), Le Pain Quottidien, Steinhardt, Grupo Alsea, Deheza, Altatex (Cheeky, Awada y Cómo Quieres que te quiera), Grupo Jaka, Supermercados DIA, Natural Life, Pinturerías Rex, Randstad, Cristóbal Colón, Hospital Alemán, Hotel Madero, Linser y Referencia Gastronómica.

Además participarán empresas, instituciones y organismos estatales, quienes mostrarán trabajos actuales y futuro. Entre otras, se podrá encontrar a Emprendedoras ambientales, Iskraemeko, APYCE, Cámara Argentina de Bares de Coctelería & Amba, Unella, Robótica SRL, AHRCC, Desarrollo Humano, Discapacidad - Copidis, DG Diversidad, Ministerio de educación, Nawaian, Ministerio de Justicia, Secretaría de Trabajo y Empleo, D.G. Mujer, D.G. Juventud, y Más servicios en tu barrio.