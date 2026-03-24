24 de marzo de 2026 Inicio
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Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Un pueblo bonaerense que invita a la relajación en el campo: silencio y tranquilidad aseguradas, caminos de ripio y construcciones coloniales.

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El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

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Pergamino.tur
  • Mariano Benítez es un pequeño pueblo rural del partido de Pergamino que conserva una identidad marcada por su arquitectura de principios del siglo XX.

  • Con alrededor de 200 habitantes, Benítez se presenta como un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y una escapada de fin de semana cerca de la ciudad.

  • Entre sus principales atractivos se destacan el Museo Batalla de Cepeda y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que reflejan su valor cultural y patrimonial.

  • Su ubicación estratégica, cerca del límite con Santa Fe y a pocos kilómetros de Pergamino, permite un acceso sencillo y rápido por ruta.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, lejos del ritmo acelerado de la ciudad y rodeado de paisajes rurales, la localidad de Mariano Benítez se consolida como una alternativa clave para quienes buscan una escapada corta cerca de CABA en un entorno marcado por la tranquilidad. Con apenas unos 200 habitantes y una fisonomía que remite a principios del siglo XX, este pequeño pueblo ofrece una experiencia distinta, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo.

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La localidad combina patrimonio histórico, tradiciones religiosas y un entorno rural que invita a caminar sin apuro, en un escenario donde las construcciones antiguas, las calles arboladas y el silencio forman parte central del atractivo. En ese marco, Mariano Benítez se presenta como un destino accesible para una pausa de fin de semana, sin necesidad de recorrer grandes distancias en auto.

Mariano Benitez

Dónde queda Mariano Benítez

Mariano Benítez se ubica en el partido de Pergamino, dentro de la provincia de Buenos Aires, en una zona caracterizada por su fuerte impronta agrícola y su cercanía con el límite interprovincial con Santa Fe. La localidad se encuentra a tan solo 7 kilómetros de la ciudad de Pergamino y a unos 9 kilómetros del Arroyo del Medio, que funciona como divisoria natural entre ambas provincias.

Además, su proximidad con la localidad santafesina de General Gelly le otorga una posición estratégica dentro de la región, lo que permite combinar la calma del entorno rural con la posibilidad de acceder rápidamente a centros urbanos cercanos.

Mariano-Benitez -

Qué puedo hacer en Mariano Benítez

Uno de los principales atractivos del pueblo es su escala reducida, que permite recorrerlo a pie y apreciar con detalle sus construcciones antiguas, muchas de ellas con fachadas que conservan el estilo de principios de 1900, lo que refuerza la sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo.

En términos históricos, el Museo Batalla de Cepeda ocupa un lugar central, ya que ofrece un recorrido por uno de los enfrentamientos más relevantes entre unitarios y federales, aportando contexto sobre su impacto en la organización política del país. A esto se suma la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, cuya arquitectura y valor simbólico la convierten en un punto de referencia para visitantes y habitantes.

Por otro lado, quienes viajen en julio pueden coincidir con la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, una celebración que reúne a toda la comunidad y que mantiene vivas tradiciones religiosas y culturales que forman parte de la identidad local.

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Cómo llegar a Mariano Benítez

El acceso a Mariano Benítez es sencillo y se encuentra bien señalizado, lo que facilita la llegada tanto desde la Ciudad de Buenos Aires como desde distintos puntos del norte bonaerense o el sur santafesino. Dede la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto es de aproximadamente 2h 55min, porque deben recorrerse 253 km.

La vía principal es la Ruta Provincial 32, que conecta Pergamino con Rosario, y al llegar al kilómetro 17 se debe tomar el acceso hacia Manuel Ocampo, desde donde parte un camino pavimentado de aproximadamente 10 kilómetros que conduce directamente al pueblo.

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