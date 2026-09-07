El invierno no cede en el arranque de septiembre: alerta por frío extremo y vientos de hasta 100 km/h

El invierno da sus últimas funciones en el inicio de septiembre y la semana comienza con alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo en varias zonas del país que afectará a las actividades cotidianas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por bajas temperaturas en varias zonas del país, que afectará a las actividades cotidianas mientras se aguarda por la llegada de la primavera.
El invierno da sus últimas funciones en el inicio de septiembre y la semana comienza con alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo en varias zonas del país que afectará a las actividades cotidianas.
El organismo lanzó aviso amarillo por vientos para el centro y oeste de Jujuy, oeste de Salta, oeste de Tucumán, la totalidad del territorio de Catamarca, noroeste y sudeste de La Rioja, centro de San Juan, norte de San Luis y oeste de Córdoba. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.
Al mismo tiempo, hay alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para el sudeste de Jujuy, centro y sur de Misiones, norte de Corrientes, sudeste de Entre Ríos y centro de la provincia de Buenos Aires.
El SMN anticipa una jornada de lunes fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con temperatura entre 5° y 14°, cielo parcialmente nublado y viento norte.
La semana continuará con un ascenso en los termómetros, con un pico el jueves, y luego volverá a descender de cara al fin de semana, que asoma ventoso y fresco.