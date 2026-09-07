El invierno no cede en el arranque de septiembre: alerta por frío extremo y vientos de hasta 100 km/h El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por bajas temperaturas en varias zonas del país, que afectará a las actividades cotidianas mientras se aguarda por la llegada de la primavera. Por Agregar C5N en









Comienzo de semana helado en varias zonas del país.

El invierno da sus últimas funciones en el inicio de septiembre y la semana comienza con alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo en varias zonas del país que afectará a las actividades cotidianas.

El organismo lanzó aviso amarillo por vientos para el centro y oeste de Jujuy, oeste de Salta, oeste de Tucumán, la totalidad del territorio de Catamarca, noroeste y sudeste de La Rioja, centro de San Juan, norte de San Luis y oeste de Córdoba. El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Ocho provincias bajo alerta meteorológica por viento. SMN Al mismo tiempo, hay alerta amarilla por temperaturas extremas por frío para el sudeste de Jujuy, centro y sur de Misiones, norte de Corrientes, sudeste de Entre Ríos y centro de la provincia de Buenos Aires.

El frío extremo golpea en varias zonas del país en el comienzo de la semana. SMN Sin alertas: el pronóstico para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de lunes fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con temperatura entre 5° y 14°, cielo parcialmente nublado y viento norte.

La semana continuará con un ascenso en los termómetros, con un pico el jueves, y luego volverá a descender de cara al fin de semana, que asoma ventoso y fresco.

La semana comienza con frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). SMN