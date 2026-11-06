"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco Durante el vuelo, entre Roma y Montevideo, el Papa definió su llegada a la Argentina como un homenaje a su antecesor, Francisco, quien no pudo volver a su tierra durante su pontificado. Por Agregar C5N en









El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica. Vatican News

El Papa León XIV empezó su gira por Latinoamérica y llegó este viernes a Uruguay. En el viaje desde Roma a Montevideo trascendió una frase de lo que su visita representa para la Argentina, y que es su "homenaje" al Papa Francisco.

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo”, aseguró el Sumo Pontífice ante los periodistas que forman la comitiva oficial en la gira que lo trajo primero a Uruguay. El gesto tiene un especial valor simbólico, ya que Jorge Bergoglio no volvió a pisar suelo argentino tras su elección al frente de la Santa Sede en 2013. Finalmente, el domingo 8 de noviembre se concretará el encuentro que los fieles no pudieron concretar con el Papa argentino.

Además, el líder de la Iglesia Católica remarcó lo mucho que significa la gira por Latinoamérica: "Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje".

Agregó: "Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello", resaltó ante los periodistas que cubren el viaje del pontífice.

AHORA El papa León XIV llegó a Uruguay y fue recibido por el presidente Orsi [EN VIVO] https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/0YNdiYFzOM — C5N (@C5N) November 6, 2026 El Papa León llegó a Uruguay y empezó la vigilia en Argentina León XIV aterrizó a las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, Uruguay. Fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, para iniciar un recorrido que se extenderá por un total de 12 días e incluirá actividades en Uruguay, Argentina y Perú.