6 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco

Durante el vuelo, entre Roma y Montevideo, el Papa definió su llegada a la Argentina como un homenaje a su antecesor, Francisco, quien no pudo volver a su tierra durante su pontificado.

Por
El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.

El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.

Vatican News
La herramienta digital funciona sin señal de celular y orienta a los peregrinos ante la llegada del Papa a Luján.
Te puede interesar:

León XIV en Argentina: estudiantes crean una app para la histórica misa en Luján

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo”, aseguró el Sumo Pontífice ante los periodistas que forman la comitiva oficial en la gira que lo trajo primero a Uruguay. El gesto tiene un especial valor simbólico, ya que Jorge Bergoglio no volvió a pisar suelo argentino tras su elección al frente de la Santa Sede en 2013. Finalmente, el domingo 8 de noviembre se concretará el encuentro que los fieles no pudieron concretar con el Papa argentino.

Además, el líder de la Iglesia Católica remarcó lo mucho que significa la gira por Latinoamérica: "Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje".

Agregó: "Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello", resaltó ante los periodistas que cubren el viaje del pontífice.

El Papa León llegó a Uruguay y empezó la vigilia en Argentina

León XIV aterrizó a las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, Uruguay. Fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, para iniciar un recorrido que se extenderá por un total de 12 días e incluirá actividades en Uruguay, Argentina y Perú.

En Sumo Pontífice llegará a la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre con una agenda con un encuentro con el presidente Javier Milei, entre otras autoridades, y celebraciones religiosas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ciudad de Luján.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

San Lorenzo presentó una camiseta especial por la visita de León XIV con guiño a Francisco

El Papa inició una gira por Sudamérica marcada por una intensa agenda de actos masivos.

León XIV en Argentina: la visita del Papa estará marcada por la inestabilidad y el frío

El presente especial que recibió el papa por parte del equipo de C5N.

El regalo de C5N al papa León XIV durante su vuelo a Uruguay: "Lo estamos esperando"

El Papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

ADEPA le dio la bienvenida a León XIV: "Su visita contribuye a fortalecer el diálogo y el encuentro entre los argentinos"

El discurso de Yamandú Orsi, ante la presencia del papa León XIV.
play

Las primeras palabras de León XIV en Montevideo: "He aceptado con mucha alegría la amable invitación de visitar esta tierra uruguaya"

El papa León XIV prepara su visita a la Argentina.

El papa León XIV en Argentina: Córdoba espera un millón y medio de turistas con un "alto consumo de servicios"

Rating Cero

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

El ataque en pleno show hacia Mon Laferte.

Brutal agresión a Mon Laferte en pleno show, le arrojaron un celular y la golpearon en el rostro: el video

Alexander Caniggia apuntó contra Mariana Nannis.

Tras los ataques de Mariana Nannis, la dolorosa decisión que tomó Alex Caniggia para defender a su familia: "Miseria humana"

La artista junto a su hermano Francisco.

Llamativo: la fuerte decisión que tomó Fran Stoessel en medio de la pelea familiar de Tini

Fabian Gianola reveló l pedido hot de su novia de 28 años.

Fabián Gianola sorprendió al revelar la exigencia en la intimidad de su novia 35 años menor: "Ella me lo pidió"

Un participante sorprendió con su preparación y se llevó todos los elogios.

Sorpresa en MasterChef: el jurado quedó impactado y tomó una decisión inesperada con un participante

últimas noticias

Pablo Duggan, Gustavo Sylvestre y Jorge Rial, tres de los nominados.

Los periodistas y programas de C5N suman 12 nominaciones a los Premios Martín Fierro de Cable 2026

Hace 11 minutos
El Papa remarcó que nunca dudó de su visita a Latinoamérica.

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco

Hace 42 minutos
La camiseta de San Lorenzo por la visita de León XIV también recuerda a Francisco.

San Lorenzo presentó una camiseta especial por la visita de León XIV con guiño a Francisco

Hace 46 minutos
El ataque en pleno show hacia Mon Laferte.

Brutal agresión a Mon Laferte en pleno show, le arrojaron un celular y la golpearon en el rostro: el video

Hace 48 minutos
El piloto argentino terminó 9° y 11° en las dos primeras prácticas libres.

Colapinto fue 11° en la segunda práctica libre del GP de Brasil de la F1

Hace 1 hora