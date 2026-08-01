Efecto temporal: 15 mil usuarios no tienen luz en el AMBA

En el pico de la tormenta se reportaron 60 mil cortes, según el Ente Regulador de la Electricidad. Sin embargo, con el correr de las horas esa cifra fue bajando, tanto para clientes de Edesur como en Edenor.

El feroz temporal que afectó Buenos Aires y otras provincias dejó cerca de 60 mil usuarios sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Con el correr de las horas, tanto Edesur como Edenor empezaron a restablecer el servicio: hasta el momento la cifra disminuyó a 15 mil usuarios sin luz.

De acuerdo con los últimos reportes oficiales emitidos por las distribuidoras eléctricas del AMBA, se registran interrupciones en el servicio que afectan de manera desigual a los usuarios de ambas compañías.

Por un lado, la información brindada por EDESUR detalla que un total de 13.778 usuarios se encuentran sin suministro , mientras que 2.664.163 mantienen el servicio activo de forma normal.

Por otro lado, el reporte de EDENOR muestra un escenario de menor afectación, con 2313 usuarios sin suministro frente a los 3.306.643 que cuentan con energía.

En total, sumando los datos provistos por ambas prestatarias, más de 16.700 hogares y comercios de la región se ven damnificados por los cortes de luz en este momento.

Durante la tarde noche del viernes y madrugada del sábado, la gran cantidad de agua caída dejó calles anegadas, casi 60 mil usuarios sin electricidad, demoras en los aeropuertos de la zona y serios inconvenientes para circular tanto en la Ciudad como en varios municipios del conurbano.

Además de los cortes de luz se registraron vuelos cancelados y demorados. Cuando ocurren estos fenómenos no puede haber operarios en pista, cargar el equipaje, revisar el tren de aterrizaje, etc. lo que genera la demora y complicaciones.

Cómo estará el tiempo en CABA

El sábado 1 se presenta como una jornada inestable y templada, registrando una temperatura máxima de 19° y una mínima de 14 °. Durante las primeras horas del día, existe una probabilidad de lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40%, acompañada de ráfagas de viento intensas de entre 42 y 50 km/h. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará gradualmente, disipándose por completo la probabilidad de precipitaciones (0%) con cielos parcialmente nublados.

Para el domingo 2, se prevé un notable descenso térmico debido al ingreso de aire más frío, situando la temperatura máxima en 15 ° y la mínima en 11 °. A lo largo de todo el día el cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, pero la atmósfera se mantendrá completamente seca, con un 0% de probabilidad de lluvias en todas las franjas horarias.