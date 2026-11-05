Nueva denuncia contra una empresa de los Neuss por evadir impuestos por $6.600 millones

Se investiga una presunta evasión tributaria millonaria de EJESA, empresa jujeña de Distribución de Energía Eléctrica. Se suma a las protestas contra EDET en Tucumán, en medio de las fuertes críticas a la gestión de las distribuidoras eléctricas del grupo en distintas provincias.

El holding de Juan y Patricio Neuss , el que más se expandió en el mapa energético nacional desde que Javier Milei asumió la presidencia, enfrenta una nueva denuncia judicial por una presunta evasión tributaria millonaria contra EJESA, que se suma a las protestas contra EDET en Tucumán, en medio de las fuertes críticas a la gestión de las distribuidoras eléctricas del grupo en distintas provincias.

Lo une a ambas empresas es que las dos son controladas, desde 2025, por Edison Energía, de los Neuss, que vienen acumulando acusaciones en diferentes provincias, como, por caso, Mendoza y Neuquén.

En Jujuy, inicialmente, la denuncia fue presentada por el ingeniero Hugo Farfán ante ARCA. En ella, describió el mecanismo de tres pasos para “evadir” y “recaudar de forma oculta” desde el 1 de mayo de 2024 hasta el presente. Superados los 120 días, hizo lo propio ante la justicia federal jujeña, ya que se denuncian delitos tributarios. La demanda contra EJESA hace hincapié en la evasión agravada del IVA sobre el Sistema Aislado Provincial (SAP). Por este motivo, también están reclamando un resarcimiento para 120 mil jujeños. A esto se suma que EJESA viene acumulando multas por diversos incumplimientos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu).

Ante la consulta de Ámbito, Farfan sostuvo que sobre su denuncia dos direcciones de ARCA emitieron dictámenes contrapuestos. Eso y la inactividad de ARCA al respecto llevó a Farfán a realizar la denuncia en la justicia federal .

En diálogo con el mismo medio, el titular del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), Alejandro Mur, quien solicitó ser incorporado como querellante contó que CODECUC presentó una medida cautelar para frenar los cortes de servicio a usuarios vulnerables por parte de EJESA, lo que fue rechazado por la Cámara en lo Civil y Comercial.

Al mismo tiempo, integrantes de la organización Mujeres Municipales ingresaron en la Legislatura jujeña un petitorio respaldado por más de 11 mil firmas, con el objetivo de exigir medidas urgentes frente al fuerte impacto que las boletas de EJESA están teniendo en la economía de miles de familias de toda la provincia. Además piden que se trate la revocación del contrato de concesión entre EJESA, del Grupo Neuss, y la provincia de Jujuy.

De acuerdo con la denuncia a la que accedió Ámbito, se detalló la existencia de un "ardid contable, coordinado y sostenido", destinado a eludir los controles de la autoridad de recaudación y “defraudar la Hacienda Pública Nacional, afectando simultáneamente el bolsillo de los consumidores residenciales, comerciales e industriales”. El delito, presuntamente, se esconde detrás de un “mecanismo de facturación” de tres pasos.

Primero, el titulado “usuarios residenciales: ocultamiento y omisión de IVA”. En este apartado, el foco está puesto sobre los hogares respecto de los cuales EJESA habría operado “el concepto bajo la figura del cargo Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), omitiendo registrar la actividad real de generación aislada ante los organismos fiscales”.

El segundo paso es titulado en la denuncia como “Usuarios No Residenciales: licuación del tributo”. En este caso, explicaron que para los comercios e industrias la maniobra adquiere mayor complejidad, dado que EJESA calcula internamente el IVA (21% o 27%) “sobre el sobreprecio y lo incorpora de forma oculta dentro de la tarifa unitaria cobrada. De esta manera, la distribuidora percibe el monto del débito fiscal directamente del bolsillo del comerciante, pero jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional”. La evasión calculada bajo este rubro supera los $2.800 millones.

Por último, aparecen los “impuestos a combustibles no consumidos”, donde se detalló que el sobreprecio que se le habría cobrado al usuario sería a partir de tomar como base el cálculo de cierto volumen de gasoil. Sin embargo, la denuncia señala que los importes recaudados en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) en realidad corresponderían a combustible que nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica. La cifra supera los 220 millones de pesos.

Sumados los tres alcanzan más de $6.600 millones en apenas un año. Esto lleva a conjeturar que si el análisis se extiende hasta el presente la cifra es bastante superior.

Hasta ahora, EJESA ha omitido manifestarse públicamente al respecto ni mucho menos intentó mediar con el denunciante: “Mostraron un total desinterés por el tema, estimo que apostando por el todo pasa”, concluyó Farfán.

Los cuestionamientos que se están produciendo en Jujuy se replican en Tucumán, donde el Grupo Neuss controla EDET, que este año debía convocar a una licitación por la mayoría accionaria. No obstante, a pesar de las críticas públicas sobre un “acuerdo espurio” entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los Neuss, la llamada se postergaría a 2027.