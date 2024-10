Virgen especial: qué santa se celebra este lunes 20 de octubre.

Cuál es la santa que se celebra este lunes 20 de octubre

Este 20 de octubre se celebra a Madre Laura de Santa Catalina de Siena quien vivió en la pobreza, sin educación escolar y que a pesar de ello, se convirtió en una maestra ejemplar de nuevas generaciones.

Quién era la Madre Laura de Santa Catalina de Siena

Madre Laura de Santa Catalina de Siena en la Basílica de San Pedro en el mes de noviembre del año 1930, después de una viva oración eucarística escribió: "Tuve fuerte deseo de tener tres largas vidas: La una para dedicarla a la adoración, la otra para pasarla en las humillaciones y la tercera para las misiones; pero al ofrecerle al Señor estos imposibles deseos, me pareció demasiado poco una vida para las misiones y le ofrecí el deseo de tener un millón de vidas para sacrificarlas en las misiones entre infieles! Mas, ¡he quedado muy triste! y le he repetido mucho al Señor de mi alma esta saetilla: ¡Ay! Que yo me muero al ver que nada soy y que te quiero!".

Esta mujer fue maestra de misión en América Latina, una servidora de la verdad y de la luz del Evangelio. Nacida en Jericó, una pequeña región de Antioquía, recibió su bautismo cuatro horas después de haber nacido ya que su famlia era profundamente cristiana.

Uno de los momentos más duros de su vida fue con apenas 2 años cuando su padre fue asesinado y perdieron todos los bienes a manos de sus enemigos. La familia quedó inmersa en la pobreza pero a pesar de ello, de grande supo perdonar y fortalecer su carácter con sentimientos cristianos. Sus primeros años de vida fueron de incomprensiones y dolores, aceptó el sacrificio y dominó las dificultades del camino. Sin embargo, la lectura espiritual de la Sagrada Escritura, la llevaron por los camino de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa.

Laura creció sin estudios debido a las dificultades que le generaba a ella vivir en la pobreza. Sin embargo, con apenas 16 años ingresó en la Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y así ganarse el sustento diario. Con el paso del tiempo, logró convertirse en una formadora de cristianas generaciones, escritora de alto vuelo y una mística profunda. En 1914, apoyada por monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe de Antioquia, funda una familia religiosa: Las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena.

De grande siguió enfrentando dificultades ya que pasó 9 años en silla de rueda, sin embargo, no fue un impedimento para frenar con su apostolado de la palabra y de la pluma. Luego de haber atravesado una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949.

Qué otros santos se celebran el 20 de octubre

Además de Madre Laura de Santa Catalina de Siena , este 20 de octubre se celebran los siguientes santos:

Santa Úrsula y compañeras mártires

San Bertoldo de Parma

Santa Cilina de Laon

San Hilarión anacoreta

San Juan Thwing de Bridlington

San Malco monje

San Mauronto de Marsella

San Pedro Yu Tae-ch’l

San Severino de Burdeos

San Vendelino de Tréveris

San Viator de Lyon

Beatos Luigi y María Beltrame

Beato Pedro Capucci

Qué santos se celebran en octubre 2024

Santoral Católico: