Viral: los consejos de una argentina para negociar un mejor salario en Italia

El video de la argentina que vive en Italia y contó como negociar un mejor salario

En el video, Florencia comienza diciendo: “Aprovecho que estoy muy enojada con mi trabajo para decirles un par de cosas sobre cómo buscar trabajo acá en Italia”. El primer dato que dio la joven es que las empresas van a buscar que los argentinos trabajen para ellos por dos motivos: “Les encantamos para trabajar porque laburamos un montón y hacemos horas extra, y porque nos ‘negrean’”.

Aunque, por un lado, recomendó decir que sí a la oferta de trabajo, por el otro, remarcó que hay que negociar con dureza el salario a cobrar por mes. “Apenas te ofrezcan el sueldo pedí más”, dijo y dio un ejemplo de la posible negociación: “´Te podemos ofrecer 900 euros por mes´. Le tenés que decir que por menos de 1.200 no trabajo y vas a ver que te van a decir ´bueno, dale, podemos quedar en 1.100´”.

En este sentido, agregó: “¿Te ofrecen 1.100? Deciles que por menos de 1.500 no podés porque tenés otro trabajo en el que te ofrecen 1.500″. En ese caso, según Florencia, la respuesta de la empresa va a ser: “Ah, bueno, te ofrecemos 1.300″.

El consejo de Florencia en su video desde Italia fue claro: “Nunca te quedes con la primera oferta porque te tiran el sueldo para abajo porque sos latino y porque saben que necesitás el trabajo y se quieren aprovechar”. La joven argentina reconoció que de haber seguido sus propios consejos cuando le tocó negociar su salario a ella, “estaría cobrando probablemente 200 euros más”. “Mi compañera sí se avivó, pero yo no me avivé”, señaló.

Según la tiktoker, los argentinos que emigren a Italia deben “pedirle más sueldo” a sus empleadores porque considera que los inmigrantes “trabajan mucho más que los italianos”. “No es por desmerecer a los italianos, sino que ellos son más vivos y trabajan por la misma plata menos horas. Nosotros podemos hacer lo mismo o trabajar más horas por más plata”, explicó.

Por último, no dejó de remarcar que ama Italia, así como trabajar y vivir ahí, pero lo que no le gusta son los empleadores. "No así las empresas grandes, esas sí te pagan bien, te respetan y te pagan en tiempo. Pero estas empresas así, como un bar de una familia, un restaurante de una familia o un empresario con tres barcitos te van a buscar ‘negrear’. No te dejes boludear”.