Viral: así es la aterradora cara de una hormiga.

La fotografía bautizada con el nombre de “Ant (camponotus)” fue catalogada como muchos "aterradora", aunque no logró calificar entre las 20 primeras se hizo viral dando la vuelta al mundo en internet.

De acuerdo a lo que explica la página web del concurso, la imagen de la hormiga se sacó con un lente de 5x de aumento Mitutoyo y con técnica de luz reflejada.

hormiga

El registro fue impactante y llamó la atención de miles de internautas que compartieron el particular rostro del insecto que posee ojos rojos, llamativos bigotes y un gesto poco amigable. Las reacciones fueron diversas, mientras unos lo tomaron a la broma, otros quedaron impactados con la terrible revelación, como si fuera de ciencia ficción.

Kavaliauskas autor de la imagen sostuvo en Insider: “Siempre estoy buscando detalles, sombras y rincones invisibles. El objetivo principal de la fotografía es ser un ‘descubridor’. Estoy fascinado por las obras maestras del Creador y la oportunidad de ver los diseños de Dios”.

"Cuando comencé con la microfotografía, también pensé que todos los escarabajos se parecían un poco a los monstruos, pero, ahora me he acostumbrado y me sorprende que haya tantos milagros interesantes, hermosos y desconocidos bajo nuestros pies”, completó el artista.