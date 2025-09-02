2 de septiembre de 2025 Inicio
Robo millonario en Santa Fe: entraron a una casa cuando el dueño no estaba y se llevaron una fortuna

Los delincuentes forzaron la reja de la casa ubicada en la localidad de San Lorenzo y se llevaron joyas de oro y electrodomésticos. Los vecinos denunciaron casos similares en la zona.

Un grupo de ladrones ingresó a una vivienda en la localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, cuando el dueño no estaba y se llevó más de u$s38 mil, joyas de oro y electrodomésticos. Los vecinos denunciaron casos similares en casas de la zona en distintos momentos.

La víctima del robo tiene 64 años y denunció que los ladrones forzaron la reja de su casa ubicada sobre la calle 9 de julio al 1500. El hombre se encontraba cenando fuera al momento del hecho y una de las teorías es que fue premeditado.

En la vivienda había un revólver calibre 22 corto, el cual se llevaron junto con joyas de oro y de plata, y un celular. El hombre llegó al lugar y se encontró con todo revuelto y desordenado, por lo que descubrió que le habían robado.

El portal Rosario3 indicó que los robos se dieron en otros domicilios y la reiteración fue denunciada por los vecinos, quienes consideran que se trata de una zona liberada. Otro hecho se dio en una fábrica de alimentos para mascotas ubicada sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.

Las autoridades buscan identificar a los responsables con las cámaras de seguridad y recopilando testimonios de los vecinos y trabajadores.

