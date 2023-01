Violenta golpiza al hijo de un campeón del mundo del '78 a la salida de un bar

"El viernes salí a con unos amigos, fuimos a un bar. Saliendo del bar iba caminando con dos amigos, intentamos cruzar la calle y un auto nos pasa bastante cerca. Mi amigo soltó un grito bastante agudo en tono de joda, para reírnos todos y así lo hicimos. Al frente estaban 2 tipos, esperando y viendo la situación, nos miraron", explicó el hijo de la 'Rana'.

"No tardaron en decir algo así como: ‘¿Qué gritas, p... de mierda? Seguí gritando, trolo, porque te vamos a matar’. Ante la situación y tratando de calmar los ánimos les dije, textualmente: ‘Eh, loco... casi me lo mata el auto recién, no lo mates vos, porfa’”, agregó el joven en su publicación.

Valencia Jr. señaló que luego de ese comentario el hombre comenzó a caminar hacia él y, sin mediar palabra, lo golpeó. "Me metió una mano que me dejó dormido. Caí con la cabeza al borde de la vereda", reconoció.

daniel valencia jr.

El hijo del exjugador de Talleres dijo no recordar más nada de ahí en adelante. Sin embargo sus amigos se encargaron de contarle qué fue lo que pasó después.

"Nos tiró un ladrillo, impactó en el pecho de un amigo y aprovecharon -cobardemente- para propinarme patadas en el piso y robarme el celular. Lo lograron. La pelea terminó porque llegaron más de mis amigos y los picantes patoteros, escaparon", apuntó.

El joven reconoció estar asustado y al mismo tiempo apenado porque "con todo el caso de Fernando a flor de piel aun no logremos tomar consciencia".