Violencia narco en Rosario: balearon un jardín de infantes y un colegio primario

Los peritos trabajaron en la zona y encontraron cuatro vainas de calibre 9 milímetros y la nota. Continuaron investigando aún más por el testimonio de una vecina que habló en Radio 2: “Balearon y salieron corriendo por la cortada. Estaban caminando. No vi bien cuántos eran, pero me pareció que eran entre cuatro y cinco. No eran grandes”.

Por otra parte, la otra balacera se dio en Constitución al 3200 en la Escuela 1202 “Gendarmería Nacional” donde la Policía registró que había dos disparos de arma de fuego. También encontraron una nota que fue descubierta el viernes por la mañana.

El gabinete criminalística de la fuerza provincial secuestró el papel y los agentes de la Policía de Investigaciones tomaron testimonios, aparte del relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona.