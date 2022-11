Violación grupal en Chubut: la víctima recurrirá a la Corte Suprema

El máximo Tribunal chubutense confirmó este martes la absolución de tres hombres que fueron juzgados por la violación grupal denunciada por la mujer cuando tenía 16 años, y avaló la decisión tomada en marzo por las juezas del tribunal que los juzgó y desestimó las impugnaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella.

Por unanimidad, la Sala Penal del Superior Tribunal chubutense, integrada por Camila Lucía Banfi Saavedra, Daniel Esteban Báez y Ricardo Napolitani, convalidaron lo actuado por las juezas penales Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

Las consideraciones del STJ de Chubut

En las consideraciones de su decisión los magistrados del STJ de Chubut cuestionaron que la víctima no declarara en el juicio, que no hubiera testigos presenciales de la violación y calificaron a la mujer de "víctima amnésica".

La defensora de la víctima de los violadores aseguró que "para este tribunal si la víctima no declara y no hay testigos presenciales, entonces no se puede acreditar una violación grupal. ¿Qué hacemos entonces?" y cuestionó el término "amnésica". "No sé de dónde lo sacaron no lo dijo ningún profesional de la salud, de la psicología, de la psiquiatría cuando declararon en el debate. Sí sabemos que la falta de recuerdos es un mecanismo de sobrevivencia, eso sí lo dijo la perita de oficio en el juicio. Y la falta de memoria puede haber sido, también, por su estado de inconsciencia durante la violación", añadió.

Quiénes son los acusados de violación y absueltos por el STJ de Chubut

Por el ataque fueron señalados originalmente seis hombres que actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia, aunque solo tres llegaron a juicio y quedaron absueltos: Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar.

Los restantes fueron desafectados del proceso por distintas razones: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, en el transcurso de una "juntada" de jóvenes en la previa a los festejos por el día de la primavera, aunque la denuncia recién se formalizó en el 2019.