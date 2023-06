Villa intentó hacer pasar el abuso sexual como una "práctica sadomasoquista"

Según la documentación a la que tuvo acceso C5N, la estrategia de la defensa gira en torno a intentar demostrar que no hubo abuso, sino que las lesiones de Doldán se relacionan con prácticas sexuales sadomasoquistas que se realizaron de común acuerdo: "disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo".

Sin embargo, el Tribunal consideró que esa teoría "carece de toda corroboración" y es un intento de "minimizar o pretender alegar que la violencia ha sido parte de una práctica habitual y consentida". Agregó que, aunque ese haya sido el caso, "en nada impide que en el acto concreto no haya mediado consentimiento".

A última hora de este domingo, el Juez de Garantías, Javier Mafucci Moore, no hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensa y aceptó el pedido de la fiscal, Vanesa González, de elevar la causa a juicio oral.

Causa por abuso sexual: Villa intentó abusar de otra mujer

En la causa por abuso sexual que se le sigue a Sebastián Villa figura que intentó abusar de otra mujer la misma noche en que atacó a Tamara Doldán. El testimonio de la víctima, identificada como Florencia, también se incorporó a las pruebas.

La joven relató que, luego de que Doldán escapó de la habitación, un hombre apodado "Vikingo" le permitió acceder a la habitación de Villa con la promesa de que el colombiano le daría una camiseta. Una vez solos, el delantero intentó abusarla.

"Cerró la puerta, me empezó a besar. Yo le dije que no quería estar con él y que solo quería una camiseta. Yo me quería correr y él me besaba igual. Cuando intento salir de la habitación, me empujó a la cama. Yo quería salir, forcejeamos, igual me agarraba y me empujaba a la cama", contó Florencia.

La joven destacó que Villa "no entendía que le decía que no" y "estaba muy borracho", lo que coincide con el testimonio de Doldán. "Él se bajó los pantalones y se subió encima mío. Vikingo estaba del otro lado de la puerta, que estaba cerrada, y no me dejaba abrirla", detalló.

"Villa me empujaba a la cama. En un momento me arrancó la bombacha, y cuando ya estaba encima mío le dije que se ponga un preservativo porque él me tenía agarrada de los brazos", añadió. Cuando Villa la soltó, la mujer se liberó y escapó. Cuando increpó a "Vikingo", él contestó: "Yo trabajo para Villa, no trabajo para vos".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.