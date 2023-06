Tras ser condenado por violencia de género, elevan a juicio la causa contra Villa por violación

El Juez de Garantías, Javier Mafucci Moore, no hizo lugar al sobreseimiento pedido por la defensa y aceptó el pedido de la fiscal, Vanesa González, a última hora del domingo.

El colombiano, en caso de ser encontrado culpable en esta segunda causa, enfrenta una pena de hasta 15 años de cárcel. Está imputado por ‘abuso sexual con acceso carnal’ contra su expareja, Tamara Doldán.

Vale recordar que la víctima denunció al futbolista colombiano el 13 de mayo del 2022 y luego lo ratificó de manera presencial en fiscalía. Allí contó que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2021 en el country donde reside Villa, ubicado en Canning. Los escabrosos detalles indican que, tras un asado con compañeros de Boca, Villa y ella se dirigieron hacia el domicilio del jugador, donde mantuvieron una discusión y luego abusó sexualmente de ella.

El 7 de junio del 2022, la Fiscal González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Ezeiza, había argumentado que contaba con siete u ocho elementos probatorios para solicitar la detención del colombiano.

No obstante, el Juez Maffucci Moore denegó el pedido considerando que "los indicios que obran al respecto no asumen el grado de intensidad, univocidad, coherencia y eficacia que reclama una orden de detención".

El 26 de abril de este año, la Justicia rechazó el pedido de prueba de la defensa y decidieron cerrar la etapa de instrucción.

El 14 de mayo, la fiscal Vanesa González, pidió la elevación a juicio oral. A los pocos días, la defensa solicitó el sobreseimiento del futbolista. Si bien todo parecía indicar que la decisión final del Juez llegaría cerca de fin de año, la misma se adelantó para la última hora del domingo (y tras la condena en la primera causa) y fue negativa para Villa.

Por su parte, el abogado de Doldán, Roberto Castillo, advirtió sobre la condena que podría recibir el futbolista en este caso y enfatizó en las pruebas presentadas: “La expectativa de pena es de 6 a 15 años, no hay posibilidades de que sea condicional. Estoy convencido en la prueba que acercamos al juez para quebrarle el principio de inocencia”.

En diálogo con C5N, Castillo también expresó que Villa le manifestó a Roldán que no lo demande. “La prueba es lo que va a quebrar el principio de inocencia de Villa. El caudal probatorio que colectamos en contra de Villa es abrumador. No es común que en el delito de abuso sexual, haya una pericia en el celular de la víctima en el que hablaban del hecho y él pedía que no denuncie”, aseguró.

El letrado, además, se refirió a la relación que tenían Roldán y el delantero, ya que señaló que “Tamara describe que fueron novios. Villa cuando declaró dijo que no era un noviazgo, sino que se frecuentaban. A los fines prácticos de lo que se investiga, es irrelevante. Ellos eran pareja. Se conocieron en un boliche, estuvieron un año conociéndose”.

Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género

El delantero de Boca Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por haber ejercido violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

El fallo condenatorio al futbolista colombiano fue dado a conocer pasadas las 13:15 por el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora.

El mismo resolvió "condenar a Sebastián Villa Cano, de nacionalidad colombiana, soltero, nacido el 19 de mayo de 1996, a la pena de 2 años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género”.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.