¿Cuándo arrancan las clases? Provincia por provincia, cuál es el día del regreso a las aulas

Si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción.

Arranca el ciclo lectivo 2026.

Se acerca el inicio de clases en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires y, si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.

Cuándo comienzan las clases en provincia de Buenos Aires

Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 20 al 31 de julio y el cierre del ciclo será el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Catamarca

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Chaco

Las clases arrancarán el 2 de marzo. El receso será del 20 al 31 de julio y la finalización está prevista para el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Chubut

El inicio de clases será el 23 de febrero. Las vacaciones de invierno se extenderán del 13 al 24 de julio y el ciclo cerrará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Córdoba

Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal irá del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Corrientes

El inicio será el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Entre Ríos

Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso será del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Formosa

El inicio está fijado para el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno serán del 13 al 24 de julio y el cierre del ciclo será el 17 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Jujuy

Las clases comenzarán el 23 de febrero, con receso invernal del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en La Pampa

El ciclo lectivo arrancará el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno irán del 13 al 24 de julio y finalizará el 23 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en La Rioja

Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso será del 13 al 24 de julio y el cierre del ciclo el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Mendoza

El inicio está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el ciclo finalizará el 22 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Misiones

Las clases comenzarán el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Neuquén

El inicio será el 25 de febrero. El receso se extenderá del 13 al 24 de julio y el ciclo lectivo cerrará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Río Negro

Las clases arrancarán el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Salta

El inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo. El receso invernal irá del 13 al 24 de julio y finalizará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en San Juan

Las clases comenzarán el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el cierre del ciclo está previsto para el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en San Luis

El inicio será el 23 de febrero, con receso del 6 al 17 de julio y finalización el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Santa Cruz

Las clases comenzarán el 25 de febrero. El receso invernal será del 13 al 24 de julio y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Santa Fe

El inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, y cierre el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Santiago del Estero

Las clases comenzarán el 18 de febrero. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y la finalización el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Tierra del Fuego

El ciclo lectivo arrancará el 24 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 13 al 24 de julio y el cierre será el 18 de diciembre.

Cuándo comienzan las clases en Tucumán

Las clases comenzarán el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.

