¿Cuándo arrancan las clases? Provincia por provincia, cuál es el día del regreso a las aulas

Se acerca el inicio de clases en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires y, si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.
Cuándo comienzan las clases en provincia de Buenos Aires
Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en la Ciudad de Buenos Aires
En CABA, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 20 al 31 de julio y el cierre del ciclo será el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Catamarca
El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Chaco
Las clases arrancarán el 2 de marzo. El receso será del 20 al 31 de julio y la finalización está prevista para el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Chubut
El inicio de clases será el 23 de febrero. Las vacaciones de invierno se extenderán del 13 al 24 de julio y el ciclo cerrará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Córdoba
Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal irá del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Corrientes
El inicio será el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Entre Ríos
Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso será del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Formosa
El inicio está fijado para el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno serán del 13 al 24 de julio y el cierre del ciclo será el 17 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Jujuy
Las clases comenzarán el 23 de febrero, con receso invernal del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en La Pampa
El ciclo lectivo arrancará el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno irán del 13 al 24 de julio y finalizará el 23 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en La Rioja
Las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso será del 13 al 24 de julio y el cierre del ciclo el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Mendoza
El inicio está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el ciclo finalizará el 22 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Misiones
Las clases comenzarán el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Neuquén
El inicio será el 25 de febrero. El receso se extenderá del 13 al 24 de julio y el ciclo lectivo cerrará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Río Negro
Las clases arrancarán el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Salta
El inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo. El receso invernal irá del 13 al 24 de julio y finalizará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en San Juan
Las clases comenzarán el 2 de marzo. Las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el cierre del ciclo está previsto para el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en San Luis
El inicio será el 23 de febrero, con receso del 6 al 17 de julio y finalización el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Santa Cruz
Las clases comenzarán el 25 de febrero. El receso invernal será del 13 al 24 de julio y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Santa Fe
El inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, con vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, y cierre el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Santiago del Estero
Las clases comenzarán el 18 de febrero. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y la finalización el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Tierra del Fuego
El ciclo lectivo arrancará el 24 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 13 al 24 de julio y el cierre será el 18 de diciembre.
Cuándo comienzan las clases en Tucumán
Las clases comenzarán el 2 de marzo, con receso invernal del 13 al 24 de julio y finalización el 18 de diciembre.