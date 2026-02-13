13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Iba a la cama solar casi de forma diaria y pensó que un detalle en su cuerpo era por eso: el diagnóstico reveló lo peor

Mientras crece la conciencia sobre la importancia de los controles y la prevención del cáncer de piel, esta historia vuelve a abrir el debate sobre los hábitos estéticos.

Por
El caso que terminó en una situación gravísima por usar la cama solar 

El caso que terminó en una situación gravísima por usar la cama solar 

  • Jak Howell comenzó a usar camas solares en la adolescencia y mantuvo una exposición intensa y frecuente a rayos UV artificiales durante varios años.

  • En 2021 detectó una lesión en la espalda que parecía menor, pero en poco tiempo derivó en un diagnóstico urgente debido a la rápida expansión del cáncer hacia otras zonas del cuerpo.

  • Pese a someterse a dos intervenciones quirúrgicas para retirar tumores, el tratamiento no resultó suficiente y los médicos advirtieron que su supervivencia dependía de la efectividad de la inmunoterapia.

  • Tras un año completo de tratamiento, recibió el alta médica, aunque debió enfrentar consecuencias emocionales importantes como ansiedad y depresión tras el duro proceso vivido.

La exposición prolongada a camas solares y métodos de bronceado artificial vuelve a quedar en el centro del debate luego de conocerse la historia de un jóven que, tras años de utilizar este sistema casi a diario, comenzó a notar un cambio en su cuerpo que inicialmente atribuyó a esa rutina estética. Sin embargo, el cuadro clínico escondía un problema mucho más serio que terminó encendiendo alertas sobre los riesgos del uso frecuente de rayos UV artificiales.

Qué debés saber sobre la licencia profesional en Argentina.
Te puede interesar:

Vigente desde 2025: como es el nuevo sistema de licencias de conducir para profesionales

El caso despertó interés y preocupación en redes sociales y medios internacionales, ya que pone el foco en síntomas que suelen ser minimizados o confundidos con efectos normales del bronceado. Especialistas advierten que ciertos signos pueden pasar desapercibidos durante meses o incluso años, retrasando diagnósticos que requieren tratamiento urgente para evitar complicaciones mayores.

Cuál fue el diagnóstico del hombre que tenía un lunar y creía que era por la cama solar

-Jak Howell

Jak Howell, oriundo de Swansea, en Gales, comenzó a utilizar camas solares cuando tenía apenas 16 años y llegó a exponerse hasta cinco veces por semana, con sesiones de casi 20 minutos cada una. Sin embargo, a los 21 recibió un diagnóstico que transformó su vida por completo: padecía cáncer, y los especialistas le advirtieron que existía una probabilidad prácticamente total de que la enfermedad estuviera vinculada al uso intensivo de rayos ultravioleta artificiales.

Durante el confinamiento de 2021, Jak detectó una zona irritada en la espalda que incluso llegó a sangrar. Tras enviar imágenes a su médico, fue derivado de urgencia a un hospital. En cuestión de semanas, la enfermedad avanzó con rapidez y pasó de la espalda hacia la ingle y el pecho, encendiendo las alarmas sobre la agresividad del cuadro.

Aunque fue operado en dos oportunidades para extirpar tumores, los resultados iniciales no fueron favorables y el pronóstico era preocupante: si la inmunoterapia fallaba, su expectativa de vida se reducía a un año.

A pesar de ello, Jak decidió continuar con el tratamiento y, tras un año de lucha, obtuvo el alta médica en diciembre de 2022. No obstante, debió enfrentar luego ansiedad y depresión, motivo por el cual hoy promueve hablar abiertamente sobre salud mental y acompaña a jóvenes que atraviesan situaciones similares, convencido de que compartir los problemas ayuda a sobrellevarlos.

Noticias relacionadas

¿Los Feriados por Carnaval son días no laborables?

Como son considerados los feriados por carnaval en 2026 según la ley

Arranca el ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo arrancan las clases? Provincia por provincia, cuál es el día del regreso a las aulas

El paciente de 29 años tiene domincilio en Capital Federal

Confirmaron en la Ciudad el primer caso de sarampión en Argentina del año

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.
play

Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

El incendio de Lago Cholila sigue activo.

Alivio en Chubut: controlaron los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y Puerto Patriada

El jabón en polvo fue retirado de las góndolas.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de jabón en polvo

Rating Cero

La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.
play

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

Tini llegó a Buenos Aires y especulan con que podría estar en el show de Bad Bunny.

Tini llegó a Buenos Aires y crecen los rumores por una posible colaboración en el show de Bad Bunny

La producción de Netflix que te cuenta una parte del caso Epstein
play

En 4 episodios, Netflix cuenta la historia de Jeffrey Epstein y sorprende a todos: como encontrar el documental

El grupo se presentará en la segunda jornada del Cosquín Rock 2026.

Sorpresa en pleno vuelo: Bándalos Chinos tocó rumbo a Córdoba para el Cosquín Rock 2026

“Leonas” es una producción francesa creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business. 
play

Leonas es la película sobre estafas que es furor en Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

play
La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

Hace 14 minutos
play

Denunciaron a Caputo por manipulación de dato, tras el escándalo del INDEC

Hace 37 minutos
¿Quién es Luciano Darderi?

El tenista nacido en Villa Gesell que juega para Italia y juega el Argentina Open: quién es Luciano Darderi

Hace 47 minutos
La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

Hace 1 hora
El paseo se destaca para conocer Buenos Aires.

Este es el paseo literario que tiene Buenos Aires y está cargado de historia

Hace 1 hora