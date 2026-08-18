Video viral: un hombre dejó que su hija de 9 años manejara y terminó sin licencia La jueza de Faltas de esa provincia confirmó la suspensión de la licencia del conductor tras la viralización de un video en el que su hija menor manejaba en la vía pública y otro chico viajaba sin cinturón. Por Agregar C5N en









Inhabilitaron a un conductor en Chubut por dejar que su hija de 9 años manejara su auto.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió de manera preventiva la licencia de un hombre de 43 años que se filmó mientras su hija menor conducía por las calles de Chubut. El organismo lo identificó tras la viralización del video y confirmó que la licencia está radicada en Lago Puelo. Según explicaron, la medida se aplicó de oficio por normativa y ahora deberá ser notificada por la jurisdicción que emitió el registro.

“Su licencia de conducir fue suspendida preventivamente por la ANSV porque actúa de oficio por normativa. Ahora lo tiene que notificar la jurisdicción que emitió su licencia. Nosotros lo suspendimos por sistema", explicaron las autoridades. De acuerdo a la Ley 26.363, se establece que, si una licencia de conducir se otorga en infracción, la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede restringir la circulación de esa persona en todo el país.

Además, los funcionarios que entreguen licencias de manera irregular pueden ser responsables civilmente y enfrentar sanciones penales y administrativas. De todos modos, todavía no está claro por cuánto tiempo permanecerá inhabilitado. “Lo tiene que notificar y reevaluar en Lago Pueblo”, señalaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tiempo Sur (@tiempo_sur) El caso salió a la luz tras la viralización de un video en el que un hombre dejó que su hija de nueve años manejara por las calles de Chubut, mientras otro nene viajaba en el asiento. Entre risas, el padre alentó a la pequeña y hasta bromeó con que lo llevaría a El Bolsón. “Qué grande la piloto. ¿Cuántos años tenés?”. “Nueve”, contestó la nena. La escena, que generó críticas en redes sociales, derivó en la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.