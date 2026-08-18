18 de agosto de 2026 Inicio
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A seis meses del cierre de FATE, los trabajadores piden volver a trabajar: "Fuimos echados injustamente"

Decenas de empleados despedidos reclaman por la continuidad laboral. En diálogo con C5N explicaron que es muy difícil volver a conseguir trabajo y exigen el levantamiento del lockout patronal. "Esto es algo muy triste para nosotros y nuestras familias", lamentaron.

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Los exempleados de Fate hablaron con C5N. 

A seis meses del cierre de la planta de neumáticos Fate en San Fernando, provincia de Buenos Aires, trabajadores llevan a cabo una protesta frente a la fábrica, piden volver a trabajar y denuncian que la empresa hace un lockout patronal. "Fuimos echados injustamente", señalaron a C5N, previo a explicaron que "esto es algo muy triste para nosotros y nuestras familias".

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A comienzo de año, en el marco de una fuerte caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la compañía, fundada en 1940, daba anuncio al cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. Despidió a la totalidad de sus 920 empleados, liquidó su negocio y clausuró una de sus plantas industriales.

En aquel momento, Fate explicó por medio de un comunicado que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo".

"La verdad que es muy triste. Uno se pone a pensar y no le queremos demostrar a las familias que estamos bajoneados pero bueno, nos vamos a un costado a llorar. Yo tengo fe que esta lucha que estamos planteando la vamos a ganar. Estamos muy unidos. Nosotros con algunos compañeros somos algunos de los que no alegramos", explicó uno de los empleados despedidos que estaba presente frente a la planta de Fate.

Cierre de Fate: el sindicato del neumático responsabilizó al Gobierno por la apertura indiscriminada de importaciones

Miguel Ricciardulli, integrante del sindicato del neumático, calificó la decisión como "un acto desleal y antisindical" y aseguró que la medida tomó por sorpresa incluso al personal jerárquico.

"Nos habían dicho que no habían mandado telegramas y que la función iba a arrancar normalmente. Hoy ingresaban compañeros que volvían de los 21 días de vacaciones", explicó. Sin embargo, cuando los empleados llegaron este miércoles a la mañana, se encontraron con un cartel en la puerta que informaba el cierre de las instalaciones y la puesta a disposición de las indemnizaciones en los plazos legales.

Ricciardulli sostuvo que la empresa argumentó que no puede subsistir por la situación derivada de las importaciones. "No tiene sentido que una planta de esta magnitud cierre de esta manera. Si hay responsables, es el Gobierno, que abrió indiscriminadamente las importaciones", afirmó. En ese sentido, remarcó que la producción cayó de 350 mil neumáticos mensuales a 150 mil en los últimos meses.

El dirigente también contó que un grupo de 15 trabajadores permanece dentro de la planta reclamando la continuidad laboral y que hay un fuerte operativo policial en el lugar. "Detuvieron a nuestro secretario general, Alejandro Crespo. Hay infantería y un montón de policías dentro de la fábrica", señaló.

"Fate es la única fábrica nacional que produce neumáticos, tiene casi 80 años. Sin embargo, el Gobierno abrió el ingreso de neumáticos chinos sin los controles que deberían tener", concluyó Ricciardulli, en medio de un conflicto que escala y suma tensión a un sector golpeado por la caída de la actividad industrial.

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