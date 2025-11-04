4 de noviembre de 2025 Inicio
Video: una mujer irrumpió en una escuela y agredió a una joven de 14 años a cadenazos

La adolescente golpeada se había peleado con su hija días atrás. Mientras le pegaba, la amenazó: "Si ese video se hace viral, voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

Una mujer atacó a una adolescente de 14 años a cadenazos.

Un violento episodio se registró dentro de una de las aulas de la Escuela Secundaria N°16 de Junín, donde la madre de una estudiante irrumpió en el edificio y agredió a una compañera de su hija, a quien tiró al piso y golpeó salvajemente con una cadena.

El hecho quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se escucha a la agresora gritar amenazas mientras golpea a la adolescente: “Te voy a cagar a palos todos los días a la entrada y a la salida, y si ese video se hace viral voy a ir hasta tu casa y te voy a matar”.

La familia de la víctima radicó la denuncia en la comisaría local y solicitó una medida cautelar para proteger la integridad física de la menor.

De acuerdo con lo que informó el sitio Semanario.com.ar, el conflicto se habría originado en una parada de colectivos cercana al colegio, tras una discusión entre dos alumnas de distintos cursos. Ese enfrentamiento habría motivado que la madre de una de ellas ingresara al establecimiento, se dirigiera directamente a un aula y atacara a la otra estudiante delante de sus compañeros.

En medio de la agresión, una docente intervino para separar a la mujer y pedirle que se retirara del lugar. La víctima, visiblemente conmocionada, logró comunicarse con su madre desde el teléfono de una compañera para pedir ayuda. Según denunciaron, en ese momento “los maestros no querían llamar a la ambulancia” y los directivos no se encontraban presentes.

Al llegar al colegio, la madre de la joven llamó al SAME y a la policía, quienes acudieron rápidamente al lugar. Tras una primera evaluación, el personal sanitario decidió trasladar a la víctima al Hospital Piñeyro para realizar estudios complementarios. Luego de recibir las primeras curaciones, la adolescente fue dada de alta y regresó a su domicilio, aunque continúa bajo control médico para seguir la evolución de su estado.

