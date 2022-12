Video: una mujer fue arrastrada a toda velocidad en el capot de un auto en Mendoza

El comprador acudió a la casa de la vendedora alrededor de las 2 de la madrugada y comenzó a discutir con ella por esta incidencia de la correa.

"Me parece que no son horas para hacer esto. Si tenemos que hacer el negocio lo hacemos mañana", indicó Betty en diálogo con Diario Mendoza. "Me pongo adelante del vehículo y le dije que no le iba a dar el auto. Forcejeé con él y caí sobre el capot del auto. Levanté la pierna y como pude me sostuve del auto. Fue algo terrible, no puedo explicar la situación que viví", completó.

Sin indicios de cambiar su actitud, arrastró a la mujer por 3 kilómetros y todo empeoró en cuanto ella quiso agarrarse del espejo retrovisor: "Intentó cortarme la muñeca con un cuchillo. Recién se detiene en el barrio Los Hilos porque mi hijo lo cruzó en el auto". El hijo, durante ese accionar, sufrió la fractura de su muñeca.

El hombre, identificado como Héctor Altamiranda, jefe de seguridad del barrio Pueblo Nuestro, había comprado un Mercedes Benz a cambio de otro vehículo, dinero y dos motos.