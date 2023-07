Video: Un hombre le disparó en la frente a su vecino cansado de los ruidos que hacía

El líder del grupo musical sintió un impacto en la frente, por lo que inmediatamente dejó de cantar. Se agachó tomándose la frente y luego mostró a sus compañeros que se encontraba sangrando por la herida que le había dejado el impacto de bala.

"Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza. Estoy seguro de que fue con un rifle de aire comprimido por la fuerza que tuvo. Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar", contó el hombre en diálogo con El Litoral.

Como la bala quedó alojada en su frente, debió ser operado en el Hospital Escuela para que se la remuevan.

Tras la viralización de las imágenes, el cantante aclaró que su show contaba con la autorización correspondiente. De todos modos, por ahora se desconoce si hay alguna denuncia formal.