Video: le robaron el celular a una influencer surcoreana en plena transmisión en el centro porteño

Sin embargo, mientras respondía a mensajes de sus seguidores sobre sus primeras sensaciones sobre la ciudad, ya que había arribado hacía menos de 24 horas, fue víctima de un robo.

La joven se chocó con una persona, y prácticamente en el mismo momento un hombre le sacó el celular desde atrás y huyó corriendo hasta alcanzar las escaleras de la estación Florida de la Línea B de subte.

La influencer intentó vanamente perseguir al delincuente mientras gritaba "¡Estoy streameando!". Mientras tanto, la transmisión continuaba, por lo que sus seguidores pudieron ver durante algunos segundos los rápidos movimientos del teléfono en la mano del ladrón mientras se escapaba.

El hombre no fue identificado y por el momento la joven no logró recuperar su celular.

https://twitter.com/grenheir/status/1617571345834852352 Le acaban de robar el movil en directo a Jinnytty en su primer dia en IRL por Argentina pic.twitter.com/Ymzn5QC0Le — GRENHEIR (@grenheir) January 23, 2023

Quién es Jinnytty, la influencer surcoreana que sufrió un robo en el centro porteño

Yoo Yoonjin, más conocida como Jinnytty, es una streamer de 30 años nacida en Corea del Sur, quien alcanzó la popularidad con sus transmisiones en vivo en sus caminatas por ciudades. Cuenta con más de 270 mil seguidores en Instagram y casi un millón en su canal de Twitch.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de polémicas, como cuando fue sancionada en 2018 y 2020 por conducción temeraria durante un viaje en Alemania, donde se detuvo en un semáforo en verde y evitó que pasaran los autos que iban detrás suyo.

Más tarde, tuvo problemas con Twitch por comentarios homofóbicos contra una de las dos protagonistas del videojuego The Last of Us 2.