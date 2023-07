Video: le robaron el celular a un periodista mientras transmitía en vivo en Corrientes

A las 7.20, mientras dialogaba al aire con sus compañeros en el piso, se ve un temblor en la transmisión y cómo de pronto se enfoca el cielo. "Le robaron el teléfono", bromeó una de ellas, pero terminó siendo cierto. Brítez hablaba a través de otro celular, con el que aprovechó para contar lo que había sucedido.

"Me robaron el teléfono, ahí va, en la moto a contramano por calle Rafaela. Es el teléfono de la radio, sigue transmitiendo en vivo, en directo. Esa imagen es del ladrón. Me robaron en Cosquín y Paysandú", relataba el periodista.

https://twitter.com/LT7Noticias/status/1676186473987465218 Así fue el momento en el que el periodista Daniel Brítez fue asaltado por un motochorro mientras transmitía para LT7 y Canal 13 Max. Preocupante el avance de la inseguridad en #Corrientes https://t.co/uUffqZ08XG pic.twitter.com/08QKrM9G0G — LT7 Noticias (@LT7Noticias) July 4, 2023

"No es la primera vez que me roban. En 2001 fui víctima de un robo con mucha violencia, me apuñalaron en la axila derecha", contó la víctima, en diálogo con C5N.

"Los delincuentes no tienen miramientos. Después de lo que me pasó, comencé a tomar mis precauciones. Estaba haciendo un paneo general, apareció de atrás, me arrebató el celular en un segundo, aceleró y se fue en contramano", relató.

"Aparecieron cuatro patrulleros, hice la denuncia, di las características de la moto y cómo estaba vestido. Pero no lo encontraron", lamentó Brítez.