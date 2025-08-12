Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar contrabandear relojes, celulares de alta gama y joyas en un viaje desde Buenos Aires a Miami.
-
La mujer, empleada de Aerolíneas Argentinas, intentó llevar cuatro Rolex, una decena de iPhones y alhajas desde Buenos Aires a Miami. Al allanar su casa, encontraron otro botín escondido.
La mujer fue arrestada en el aeropuerto de Ezeiza, luego de ser escaneada su valija en la terminal internacional cuando el personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje y encontraron estos elementos que no habían sido declarados.
Identificada como M.C.P., de 64 años, fue imputada por el delito de contrabando y, además, le prohibieron la salida del país. El hecho ocurrió en un vuelo que tenía fecha de salida el 4 de mayo a las 5.10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El descubrimiento llegó cuando su bolso de mano pasó por el scanner. En ese momento, los agentes de la Unidad Operativa de la PSA detectaron los elementos prohibidos por ley.
Tras la investigación en la valija, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió un intento de contrabando con objetos valuados en más de $58 millones de pesos.
Un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritó las joyas secuestradas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata.
Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en su casa que se lleve a cabo un allanamiento en su casa donde también se secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.