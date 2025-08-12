12 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

La mujer, empleada de Aerolíneas Argentinas, intentó llevar cuatro Rolex, una decena de iPhones y alhajas desde Buenos Aires a Miami. Al allanar su casa, encontraron otro botín escondido.

Por
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar contrabandear relojes, celulares de alta gama y joyas en un viaje desde Buenos Aires a Miami.

Te puede interesar:

Polémica en Córdoba: el hijo de la mujer rescatada desmintió que su madre haya sido reducida a la servidumbre

La mujer fue arrestada en el aeropuerto de Ezeiza, luego de ser escaneada su valija en la terminal internacional cuando el personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje y encontraron estos elementos que no habían sido declarados.

Identificada como M.C.P., de 64 años, fue imputada por el delito de contrabando y, además, le prohibieron la salida del país. El hecho ocurrió en un vuelo que tenía fecha de salida el 4 de mayo a las 5.10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El descubrimiento llegó cuando su bolso de mano pasó por el scanner. En ese momento, los agentes de la Unidad Operativa de la PSA detectaron los elementos prohibidos por ley.

Una azafata fue detenida por contrabando: qué elementos se encontraron

Tras la investigación en la valija, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió un intento de contrabando con objetos valuados en más de $58 millones de pesos.

Cuáles son los elementos que se encontraron

  • Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)

  • Un brazalete

  • Un anillo de oro con piedra color bordó

  • Un prendedor de oro en forma de águila

  • Dos cadenas (una dorada y otro platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)

  • Un par de aros dorados

  • Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)

  • 10 teléfonos iPhones: 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores.

  • Un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado
azafata celulares

Un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritó las joyas secuestradas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata.

Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en su casa que se lleve a cabo un allanamiento en su casa donde también se secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo.

azafata plata

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La madre de la beba intentó escapar pero fue detenida

Tragedia en Villa Domínico: ahorcó y asesinó de un ladrillazo a su beba y prendió fuego la casa

play

Villa Soldati: tres menores escapaban de la Policía, chocaron contra una vivienda y el auto se prendió fuego

La fuerte confesión de un compañero de colegio de Diego Fernández, el adolescente enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati.

La inesperada confesión de un compañero del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Intentó violarme"

Un hombre asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó.

Horror en Misiones: asesinó a sus hijos, hirió a su esposa embarazada y se suicidó

La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

Rating Cero

“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.
play

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.
play

Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Zac Efron siempre negó cambios estéticos y atribuyó su nueva fisonomía al crecimiento de sus músculos maseteros.

La impresionante transformación de Zac Efron: así fue su antes y después

Valentín, hijo de Romina Yan, participó el fin de semana en Acpac Tur Car 2000 donde se desempeña

Las emotivas palabras de Cris Morena a su nieto Valentín tras la muerte de Mila Yankelevich: "Siempre juntos"

Los planes de la compañía.

Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025

últimas noticias

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 23 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 32 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 41 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 47 minutos
La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones

Hace 49 minutos