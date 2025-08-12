Una azafata fue detenida por contrabando de relojes, celulares y joyas valuadas en más de $50 millones La mujer, empleada de Aerolíneas Argentinas, intentó llevar cuatro Rolex, una decena de iPhones y alhajas desde Buenos Aires a Miami. Al allanar su casa, encontraron otro botín escondido. Por







La azafata intentó llevar los objetos en su valija de cuando salía de Buenos Aires a Miami.

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar contrabandear relojes, celulares de alta gama y joyas en un viaje desde Buenos Aires a Miami.

La mujer fue arrestada en el aeropuerto de Ezeiza, luego de ser escaneada su valija en la terminal internacional cuando el personal de seguridad aeroportuaria detectó irregularidades en su equipaje y encontraron estos elementos que no habían sido declarados.

Identificada como M.C.P., de 64 años, fue imputada por el delito de contrabando y, además, le prohibieron la salida del país. El hecho ocurrió en un vuelo que tenía fecha de salida el 4 de mayo a las 5.10 de la mañana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El descubrimiento llegó cuando su bolso de mano pasó por el scanner. En ese momento, los agentes de la Unidad Operativa de la PSA detectaron los elementos prohibidos por ley.

Una azafata fue detenida por contrabando: qué elementos se encontraron Tras la investigación en la valija, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) descubrió un intento de contrabando con objetos valuados en más de $58 millones de pesos.

Cuáles son los elementos que se encontraron Cuatro relojes Rolex (uno con dial gris, agujas, bisel y corona dorados y malla plateada; otro plateado con dial azul; uno con dial negro, y otro blanco y bisel, agujas y corona doradas)





Un brazalete





Un anillo de oro con piedra color bordó





Un prendedor de oro en forma de águila





Dos cadenas (una dorada y otro platino con ciento veintinueve incrustaciones de diamantes)





Un par de aros dorados





Ocho monedas de oro (con una inscripción visible de “Estados Unidos Mexicanos”)





10 teléfonos iPhones: 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro Max y iPhone 14 Pro Max, en distintos colores.





Un celular Samsung modelo SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado azafata celulares Un especialista inscripto en el Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, peritó las joyas secuestradas y concluyó que son alhajas auténticas, compuestas de oro (entre 16 y 21 quilates) y plata. Una vez descubierto el intento de contrabando, el juez Diego Alejandro Amarante ordenó un allanamiento en su casa que se lleve a cabo un allanamiento en su casa donde también se secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo. azafata plata