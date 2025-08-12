Volcó un micro en la ruta de acceso al Cedro Catedral: el chofer se habría descompensado Los pasajeros, que eran mayormente turistas y debieron ser asistidos, afirmaron que el conductor se desvaneció tras sufrir una baja de presión. Por







Volcó un micro en la ruta de acceso al Cedro Catedral. Redes sociales - C5N

Un micro que se encontraba sobre la ruta de acceso al Cerro Catedral en la provincia de Bariloche volcó mientras se trasladaba, por lo que los pasajeros, que afirmaron que el conductor se había descompensado, debieron ser asistidos.

La periodista Luciana Avilés informó en el móvil desde Bariloche de De Una, por C5N, el inconveniente de salud que se sospecha que sufrió el chofer y detalló la cantidad de pasajeros en el micro: "El conductor habría sufrido una baja de presión y por eso sucedió el accidente. En el lugar trabajaron los peritos y ambos sentidos de la ruta fueron completamente cortados. En este colectivo iban aproximadamente 16 personas, incluidas el chofer".

En tal sentido, la cronista dialogó con el gerente general de la empresa del colectivo, Juan Pablo Follonier, quien expuso que no se registraron heridos de gravedad: "En una curva, el chofer aparentemente habría tenido una baja de presión y el colectivo terminó de costado. No hay heridos de gravedad ni muertos. Supongo que la mayoría eran turistas y algún residente. Estamos en una temporada atípica, por lo que había pocos pasajeros".

Vuelco micro Cerro Catedral El micro quedó a un costado de la ruta. Captura de C5N "El chofer fue atendido por los médicos. Son conductores que están acostumbrados a manejar en este camino y con nieve y hielo. Da la sensación de que el hombre intentó apoyar el colectivo en la vegetación y por eso no hubo heridos de gravedad", agregó en esta línea.

También señaló la asistencia que recibieron los pasajeros accidentados: "Los que tuvieron golpes en la cadera fueron trasladados por una ambulancia y para el resto pusimos un colectivo a disposición".

