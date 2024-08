Video: impresionante invasión de langostas en Córdoba

Las imágenes de la plaga se hicieron virales y alertaron a la población. Desde el SENASA destacaron que el único perjudicado es el agro y que no daña a las personas.

El secretario de Agricultura y Recursos Naturales cordobés, Marcos Blanda, detalló que estas insectos provienen de las provincias de Catamarca y La Rioja, y su desplazamiento podría estar relacionado con cambios en los vientos y la disponibilidad de alimento.

Una no se puede distraer dos horas trabajando que ya te tapan las langostas. https://t.co/cycinKyu6e — Constanza (@mcwelschen) August 2, 2024

Explicaron que "las dos mangas (de langostas) pernoctaron en el dique La Quebrada y en el dique San Roque". Debido al desplazamiento de los vientos del norte hacia al sur hizo que pasen por la ciudad.

URGENTE CORDOBA.

Sierras Chicas y zona de Punilla (Cosquin) invadido por millones de langostas. Según las autoridades no representan algun peligro. Pero los cordobeses sabemos que son voraces comiendose todo a su paso. Alerta con jardines, ganado, caballos, pájaros. pic.twitter.com/jxz9whscMN — Cesar Tapia (@ctnewsweb) August 1, 2024

La escena causó alarma en los vecinos, aunque los científicos detallaron que "sólo se alimentan de plantas, no son vectores de enfermedades y no representan un peligro directo para los humanos ni animales". Además, que las zonas urbanas no son su hábitat natural, por lo que "intentan alejarse rápidamente de los centros urbanos".

Invasión de langostas sudamericanas llegó a Sierras Chicas.



Así se veía en el camino a Candonga. pic.twitter.com/NRFT2DvgG9 — Página. 104 (@pagina_104) August 2, 2024

Por su parte, el coordinador general de Contingencias y Emergencias de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), ingeniero agrónomo Héctor Medina, aseguró que lo único que puede verse perjudicado es el agro, ya que las plagas no dañan a las personas.