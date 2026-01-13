13 de enero de 2026 Inicio
Yair Manno Núñez, de 29 años, perdió la vida al caer de una escollera por la súbita crecida del agua en la zona de la albufera. Los guardavidas intentaron reanimarlo y lo trasladaron a una sala de emergencias en Santa Clara del Mar, donde fue declarado muerto.

El joven de 29 años cayó al agua desde la escollera.

Un trágico incidente se registró este lunes en la localidad de Mar Chiquita tras el paso de un fenómeno descripto como un “meteotsunami”. La víctima fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un reconocido jinete marplatense de 29 años, quien falleció luego de ser arrastrado por la masa de agua mientras se encontraba en la zona costera.

El suceso ocurrió en el sector de la albufera, donde Manno Núñez realizaba actividades de pesca recreativa junto a su pareja, de nacionalidad francesa, y un grupo de allegados. Según testigos, el accidente se produjo debido a “la sorpresiva y veloz subida de la marea”, que impactó contra la estructura donde se encontraba el grupo.

Como consecuencia del fuerte avance del mar, el joven cayó al agua desde la escollera. A pesar de los esfuerzos inmediatos, la fuerza del fenómeno dificultó las tareas iniciales, aunque minutos después pudo ser rescatado de la corriente por los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Un registro audiovisual capturado por testigos muestra las intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los guardavidas en la orilla. Tras los primeros auxilios en la playa, el damnificado fue derivado de urgencia a un centro asistencial en la vecina localidad de Santa Clara del Mar. Finalmente, las autoridades sanitarias confirmaron el deceso del jinete en la sala de emergencias.

