10 de septiembre de 2026 Inicio
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Boca vende a Kevin Zenón al exterior: a qué equipo se irá y cuánto dinero recibirá

El club, que poseía el 80% de los derechos, acordó la transferencia del mediocampista de 25 años, que había llegado desde Unión de Santa Fe.

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Kevín Zenón se irá a México. 

Kevín Zenón se irá a México. 

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A días de la vuelta ante San Pablo por Copa Sudamericana, Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México y el futbolista deja el club en este mercado de pases. La transferencia, a la espera que sea oficial, se concretaría por u$s6 millones, cifra interesante para el Xeneize para desprenderse de un jugador de 25 años que nunca pudo afianzarse como titular.

Tras el partido contra San Pablo, Boca se prepara para su próximo encuentro. 
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En enero de 2024, el Xeneize le había comprado a Unión de Santa Fe el 80% de Zenón por una suma de u$s3.500.000 dólares, (más el 25% de los derechos económicos de los juveniles Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero.

La información fue adelantada por el periodista Leandro Aguilera en su cuenta de X y se espera que se haga formal en el trascurso de la jornada del jueves.

El paso de Zenón, que no era prioridad para el entrenador Rodolfo Arruabarrena (ni tampoco lo fue con Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo) no fue el esperado por el hincha y la dirigencia, que en su momento apostó fuerte a la figura del conjunto santafesino. En total, disputó 92 partidos en Boca, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias.

El último gol de Kevin Zenón en Boca

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