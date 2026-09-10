Boca vende a Kevin Zenón al exterior: a qué equipo se irá y cuánto dinero recibirá El club, que poseía el 80% de los derechos, acordó la transferencia del mediocampista de 25 años, que había llegado desde Unión de Santa Fe. Por Agregar C5N en









Kevín Zenón se irá a México. Instagram

A días de la vuelta ante San Pablo por Copa Sudamericana, Boca acordó la venta de Kevin Zenón al Atlas de México y el futbolista deja el club en este mercado de pases. La transferencia, a la espera que sea oficial, se concretaría por u$s6 millones, cifra interesante para el Xeneize para desprenderse de un jugador de 25 años que nunca pudo afianzarse como titular.

En enero de 2024, el Xeneize le había comprado a Unión de Santa Fe el 80% de Zenón por una suma de u$s3.500.000 dólares, (más el 25% de los derechos económicos de los juveniles Mauro Luna Diale y la cesión sin cargo de Simón Rivero.

La información fue adelantada por el periodista Leandro Aguilera en su cuenta de X y se espera que se haga formal en el trascurso de la jornada del jueves.

Kevin Zenón vendido al Atlas de México en 6.000.000 de dólares por el 100% del pase. Boca tiene el 80% y Unión el 20%. pic.twitter.com/IcyDBuxXCN — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) September 10, 2026 El paso de Zenón, que no era prioridad para el entrenador Rodolfo Arruabarrena (ni tampoco lo fue con Claudio Úbeda y Miguel Ángel Russo) no fue el esperado por el hincha y la dirigencia, que en su momento apostó fuerte a la figura del conjunto santafesino. En total, disputó 92 partidos en Boca, convirtió 12 goles y repartió ocho asistencias.

El último gol de Kevin Zenón en Boca ¡OTRO GOLAZO DEL XENEIZE PARA VOLVER A PONERSE EN VENTAJA! Tacazo de Velasco, centro de Gorosito y definición de Zenón para anotar el 2-1 vs. Gimnasia (M).



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