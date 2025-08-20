Aquarium de Mar del Plata: tras las críticas se conocieron los resultados de la inspección por el estado de animales

Agentes de Zoonosis y de la Provincia de Buenos Aires constataron el estado de los animales que continúan en el predio, tras la denuncia impulsada por el intendente marplatense Guillermo Montenegro por presunto maltrato animal.

Organismos de la Provincia de Buenos Aires y del municipio de Mar del Plata constataron el estado de salud de los animales que se encuentran en lo que fue hasta marzo pasado el Aquarium Mar del Plata , tras la denuncia impulsada por el intendente marplatense Guillermo Montenegro por presunto maltrato animal.

La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal , dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón, y la Dirección Profesional de Pesca realizaron un informe a partir de la intervención de profesionales, donde se constató que delfines, lemures, pingüinos y lobos marinos que allí permanecen en cautiverio están en buenas condiciones.

"No se observa desnutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos. Los delfines se conservan activos, en estado normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de la inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente" , indicó el documento.

Al mismo tiempo, se dejó asentado que "se observa un deterioro edilicio de infraestructura en general" , y que la inversión se mantiene únicamente en los espacios vinculados con los animales: provisión de alimentos, alimentación y atención veterinaria.

Cabe recordar que la noticia tomó trascendencia a partir de publicaciones en redes sociales que, con fotografías, mostraban a los animales en su piletón y en aguas turbias. A partir de esas imágenes se conoció la denuncia penal iniciada por el propio intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, para que la justicia investigue se había violación a la ley de protección animal y frente a la posibilidad de maltrato a esos animales, entre ellos 10 delfines.

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Luego de que la Fundación Fauna Argentina denunciara al ex Aquarium Mar del Plata por el estado de "aparente abandono" de los animales que permanecen en el predio, trabajadores del lugar aclararon la situación y explicaron que los ejemplares continúan siendo cuidados a la espera de su reubicación, y apuntaron contra "grupos animalistas" y "la estupidez humana".

La cronista de C5N Jimena Paternoster se acercó hasta el antiguo parque temático ubicado en Punta Mogotes, que cerró el 31 de marzo luego de que no se renovara el alquiler debido a "un negocio inmobiliario". Allí dialogó con el biólogo marino Alejandro Saubidet, responsable de los delfines, quien sostuvo que las imágenes fueron captadas por personas que ingresaron ilegalmente a las instalaciones.

"Lo primero que hay que decir es que desde que el cierre del acuario quedaron acá 24 personas que somos las encargadas de atender a los animales, de alimentarlos todos los días, de cuidarlos, de tratar hacer los tratamientos de agua", aclaró.

"El agua no está sucia, tiene microalgas. Nosotros para los shows sí dejamos las aguas transparentes. Pero en este caso, como no tenemos shows, es prácticamente el agua que tiene el medio ambiente, la de Mar del Plata. El Mar del Plata no se bucea, por si no saben", añadió.