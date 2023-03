Video: así ingresó el triple femicida de Zárate al hogar para cometer los crímenes

Juan José Cruza Juan José Cruza, el detenido por los crímenes.

Después de los crímenes Cruza, de 25 años, intentó escapar, aunque fue detenido por la Policía y se constató que tenía heridas que se produjeron mientras intentaba huir por lo ocurrido en la vivienda ubicada en la intersección de 3 de Febrero y Pavón, en el barrio Villa Angus.

El video del ingreso al hogar del triple femicida en Zárate

https://twitter.com/pampamonaco/status/1637804098002071555 Asi entraba el detenido a la casa de su ex pareja, antes de las muertes y el incendio. pic.twitter.com/9lS03Eu9Dy — Pampa Monaco (@pampamonaco) March 20, 2023

Triple femicidio en Zárate: incendió la casa y mató a su expareja y sus dos hijas

Un hombre fue detenido este lunes en Zárate acusado del triple femicidio de su expareja y sus dos hijas. Las víctimas fallecieron esta madrugada cuando se incendió la casa en la que vivían, y los investigadores sospechan que el agresor inició el fuego de manera intencional.

El hecho se registró alrededor de las 3.30 de la madrugada, cuando un llamado al 911 alertó sobre un incendio en una vivienda ubicada en 3 de Febrero y Pavón, en el Barrio Villa Angus. Allí murieron Eliana Rodríguez (30) y sus hijas Sofía Domínguez (3) y Renata Rodríguez (9).

Las menores fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde se constató que habían fallecido por inhalación de monóxido de carbono. La madre fue encontrada sin vida dentro de la casa. Las tres tenían marcas de golpes y heridas de arma blanca.

Según el primer informe de los peritos, la mujer presentaba lesiones punzocortantes en el cuello y el tórax. La niña de 9 años presentaba heridas de arma blanca en el cuello, la cara y la mano izquierda. Su hermana menor tenía un hundimiento en el lado izquierdo del cráneo y cortes en la cara.

Por el hecho fue detenido Juan José Cruza (25), expareja de Eliana y padre de Sofía. Las cámaras de seguridad de la zona lo registraron cuando entró y salió de la casa minutos antes de que se iniciara el fuego. Los investigadores sospechan que golpeó y apuñaló a las víctimas, creyó que las había matado e incendió la vivienda para ocultar el crimen.

Tras permanecer un par de horas prófugo, el hombre fue localizado y aprehendido por la Policía, con una serie de heridas producto de un intento de fuga. En la escena del crimen se secuestró un cuchillo de cocina ensangrentado y un bolso de mano color negro que contenía 51 envoltorios de cocaína y la suma de $46.000.

Cruza había estado preso y tenía un pedido de captura activo del 18 de febrero por robo calificado y uso de arma de fuego. La causa quedó a cargo del fiscal Alberto Gutierres, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Zárate.

Triple femicidio en Zárate: el duro testimonio del padre del detenido

El padre de Juan José Cruza, el hombre que fue detenido en la ciudad de Zárate por el triple femicidio a su expareja y sus dos hijas, aseguró que su hijo se encontraba "re falopeado" cuando lo detuvieron y que ayudó para que la Policía lo aprehenda.

El progenitor de Cruza aseguró que desconoce si su hijo fue el autor del triple femicidio: "No sé qué decirte. No me contó nada a mí. Yo hice pasar a la Policía para que lo detengan, pero no sé si tiene que ver o no". En diálogo con La Nación+, agregó cómo se encontraba el victimario cuando lo detuvieron. "Yo no les dije que fue, solo que entren y que lo buscaran, él estaba re falopeado, que querés que te diga", manifestó.

En tanto, el padre afirmó que su hijo "había estado preso por robo" durante "cuatro años y pico". También agregó que estaba con "captura hace un mes y pico".

Luego, respondió que no ve como una posibilidad que su hijo haya realizado el triple femicidio y que en este sentido, Cruza le aseguró que "no había hecho nada".

"Yo estoy entre los dos lados. Por un lado, tengo a mi nieta y por el otro a mi hijo, estoy entre la espada y la pared", concluyó el padre sobre la delicada situación que atraviesa por las víctimas de este caso y la situación judicial de su hijo.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.