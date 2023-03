Triple femicidio en Zárate: el duro testimonio del padre del detenido

El progenitor de Cruza aseguró que desconoce si su hijo fue el autor del triple femicidio: "No sé qué decirte. No me contó nada a mí. Yo hice pasar a la Policía para que lo detengan, pero no sé si tiene que ver o no". En diálogo con La Nación+, agregó cómo se encontraba el victimario cuando lo detuvieron. "Yo no les dije que fue, solo que entren y que lo buscaran, él estaba re falopeado, que querés que te diga", manifestó.