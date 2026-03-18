900 veces Messi: el número de goles que alcanzó para agrandar su leyenda El astro argentino volvió a hacer historia: alcanzó los 900 goles como profesional y se convirtió en el jugador más rápido en lograrlo. A sus 38 años, el capitán argentino sigue ampliando un legado que parece no tener techo. Por + Seguir en







Messi metió 115 con la Selección, 672 en Barcelona, 32 en PSG y 81 en Inter Miami.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions, la Copa de Campeones de la Concacaf, entre Inter Miami y Nashville se convirtió en historia pura: el astro argentino Lionel Messi llegó a los 900 goles como profesional en tan solo 1.142 partidos en una noche lluviosa e inolvidable en Fort Lauderdale. El crack rosarino, a sus 38 años, volvió a agrandar su leyenda al convertirse el jugador más rápido y más joven en alcanzar tamaña cifra.

Apenas pasaron 6 minutos del encuentro internacional, en el Chase Stadium, cuando el capitán de Las Garzas recibió una linda asistencia del español Sergio Reguilón y, como durante casi toda su carrera, Leo no perdonó con un zurdazo inatajable para el arquero Brian Schwake: 900 goles.

messi 900 goles A Messi le bastó 6 minutos en el partido para llegar a los 900 goles en su carrera como profesional. Alan Poizner-Imagn Images De esta manera, Messi batió un récord de Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador más rápido y más joven de la historia del fútbol en marcar 900 goles: el argentino alcanzó esta marca con 38 años y 268 días en 1.142 partidos, mientras que el delantero portugués lo logró a 39 años y 213 días en 1.236 juegos.

El 10 de la Selección argentina suma 900 goles y 407 asistencias en 1.142 partidos, lo que refleja una incidencia directa en más de 1.300 goles a lo largo de su carrera y un promedio de 0,78 tantos por encuentro. Desglosado por equipos, su etapa más productiva fue en el FC Barcelona, donde marcó 672 goles y dio 269 asistencias en 778 encuentros. Luego pasó por el Paris Saint-Germain, con 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos. Con la Albiceleste, acumula 115 goles y 61 asistencias en 196 presentaciones, mientras que en el Inter Miami CF ya suma 81 goles y 43 asistencias en 93 partidos.