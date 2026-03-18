18 de marzo de 2026 Inicio
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900 veces Messi: el número de goles que alcanzó para agrandar su leyenda

El astro argentino volvió a hacer historia: alcanzó los 900 goles como profesional y se convirtió en el jugador más rápido en lograrlo. A sus 38 años, el capitán argentino sigue ampliando un legado que parece no tener techo.

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Messi metió 115 con la Selección

Messi metió 115 con la Selección, 672 en Barcelona, 32 en PSG y 81 en Inter Miami.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions, la Copa de Campeones de la Concacaf, entre Inter Miami y Nashville se convirtió en historia pura: el astro argentino Lionel Messi llegó a los 900 goles como profesional en tan solo 1.142 partidos en una noche lluviosa e inolvidable en Fort Lauderdale. El crack rosarino, a sus 38 años, volvió a agrandar su leyenda al convertirse el jugador más rápido y más joven en alcanzar tamaña cifra.

Los argentinos festejan el gran triunfo en Baltimore.
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Apenas pasaron 6 minutos del encuentro internacional, en el Chase Stadium, cuando el capitán de Las Garzas recibió una linda asistencia del español Sergio Reguilón y, como durante casi toda su carrera, Leo no perdonó con un zurdazo inatajable para el arquero Brian Schwake: 900 goles.

messi 900 goles
A Messi le bast&oacute; 6 minutos en el partido para llegar a los 900 goles en su carrera como profesional.

A Messi le bastó 6 minutos en el partido para llegar a los 900 goles en su carrera como profesional.

De esta manera, Messi batió un récord de Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador más rápido y más joven de la historia del fútbol en marcar 900 goles: el argentino alcanzó esta marca con 38 años y 268 días en 1.142 partidos, mientras que el delantero portugués lo logró a 39 años y 213 días en 1.236 juegos.

El 10 de la Selección argentina suma 900 goles y 407 asistencias en 1.142 partidos, lo que refleja una incidencia directa en más de 1.300 goles a lo largo de su carrera y un promedio de 0,78 tantos por encuentro. Desglosado por equipos, su etapa más productiva fue en el FC Barcelona, donde marcó 672 goles y dio 269 asistencias en 778 encuentros. Luego pasó por el Paris Saint-Germain, con 32 goles y 34 asistencias en 75 partidos. Con la Albiceleste, acumula 115 goles y 61 asistencias en 196 presentaciones, mientras que en el Inter Miami CF ya suma 81 goles y 43 asistencias en 93 partidos.

900 goles messi
El momento exacto que saca el zurdazo para su gol 900 en toda su carrera.

El momento exacto que saca el zurdazo para su gol 900 en toda su carrera.

El camino de Lionel Messi hacia los 900 goles:

  • Gol 100: vs. Dinamo Kiev (29/9/2009) – partido 210

  • Gol 200: vs. Real Madrid (17/8/2011) – partido 332

  • Gol 300: vs. Rayo Vallecano (27/10/2012) – partido 418

  • Gol 400: vs. Granada (27/9/2014) – partido 525

  • Gol 500: vs. Valencia (17/4/2016) – partido 632

  • Gol 600: vs. Atlético de Madrid (4/3/2018) – partido 747

  • Gol 700: vs. Atlético de Madrid (30/6/2020) – partido 862

  • Gol 800: vs. Panamá (23/3/2023) – partido 1.017

  • Gol 900: vs. Nashville (18/3/2026) – partido 1.142

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Máximos goleadores argentinos de la historia

  • Lionel Messi – 900 goles

  • Alfredo Di Stéfano – 523 goles

  • Delio Onnis – 461 goles

  • Carlos Bianchi – 433 goles

  • Sergio Agüero – 426 goles

messi 91 goles temporada
2012, su mejor año: 91 goles entre Barcelona y la Albiceleste.

2012, su mejor año: 91 goles entre Barcelona y la Albiceleste.

Mayores víctimas en toda su carrera (2004-2026)

  • Sevilla – 38 goles

  • Atlético de Madrid – 32 goles

  • Valencia – 31 goles

  • Athletic Bilbao – 29 goles

  • Real Madrid – 26 goles

  • Betis – 26 goles

  • Espanyol – 25 goles

  • Osasuna – 25 goles

  • Levante – 24 goles

  • Getafe – 21 goles

MESSI GOL 900

Mirá el gol 900 de Messi ante Nashville por los octavos de final de la Concachampions

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