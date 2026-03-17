Crimen en Lanús: una jubilada murió tras un tiroteo entre vecinos y jóvenes en moto Blanca Alba Fuenzalida, de 73 años, recibió un disparo por la espalda en Villa Diamante. La víctima era una reconocida militante barrial de La Libertad Avanza. Por + Seguir en







Blanca Alba Fuenzalida tenía 73 años.

Una jubilada de 73 años falleció tras un tiroteo entre un grupo de motociclistas y vecinos del barrio de Villa Diamante, en Lanús Oeste. La víctima, identificada como Blanca Alba Fuenzalida, era militante de La Libertad Avanza.

El trágico episodio ocurrió cerca de la medianoche del domingo en la intersección de las calles Ucrania y San Vladimiro. La chispa del conflicto fue el ruido excesivo de varias motos que circulaban por las inmediaciones de la Plaza San José Obrero.

La situación escaló cuando los vecinos increparon a los jóvenes por los ruidos molestos. En respuesta, al menos uno de los motociclistas efectuó disparos contra una vivienda, acción que provocó una réplica desde el interior del domicilio.

Fuenzalida, quien se encontraba dentro de la propiedad atacada, sufrió una herida de bala en la espalda durante el fuego cruzado. Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital Evita, pero los médicos no lograron salvarla y constataron su deceso poco después.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de Lanús, bajo la dirección del fiscal Martín Rodríguez, asumió la investigación del caso. La Policía Bonaerense busca de forma intensa a los agresores, quienes huyeron del sitio inmediatamente después del ataque.